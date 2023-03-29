【全面通關】珠江客運周四起恢復往返順德港　即日起送免費復航票

▲ 珠江客運周四起恢復往返順德港航班。（資料圖片）

本港與內地已全面通關，兩地船務亦陸續加強。珠江客運宣布，本月30日恢復中國客運碼頭往返順德客運港航線，為旅客提供更多出行選擇。

珠江客運現時經營香港往返深圳蛇口、中山、廣州南沙、深圳機場等航綫，將會加開往返順德，以應對客運需求。

船公司表示，為慶祝該航綫復航，首航當天，珠江客運將向市民免費贈送首班「香港→順德」船票，邀請旅客免費搭乘。

領取免費船票方式：

日期：即日起至3月30日

地點：珠江客運2個市區售票處（中國客運碼頭售票處、港澳碼頭售票處）

數量：限量送出3月30日由香港中國客運碼頭出發前往順德港的免費快船船票

方法：旅客憑有效身份證明文件在現場登記領取，每人限領一張。數量有限，送完即止。

珠江客運將調配碳纖維高速客船「鈺珠湖」號進行航綫運作。復航初期，計劃安排每天兩進兩出共 4 個航班，將視乎航班情況加大航班密度。

香港往返順德的航班*安排

3 月 30 日首日航班時間：

- 中國客運碼頭→順德港航班信息

下午 16:30 出發，18:30 抵達

- 順德港→中國客運碼頭航班信息

上午 10:00 出發，12:00 抵達

自 3 月 31 日起，每日將維持兩個往返航班：

- 中國客運碼頭→順德港航班信息

上午 11:00 出發，13:00 抵達

下午 16:30 出發，18:30 抵達

- 順德港→中國客運碼頭航班信息

上午 08:30 出發，10:30 抵達

下午 14:00 出發，16:00 抵達

*註：航班時間以實際銷售時間為準

旅客可透過珠江客運官方網站（www.cksp.com.hk）進行購票，亦可前往中國客運碼頭售票處、港澳碼頭售票處直接購票。

在往返香港機場航綫方面，珠江客運將於5月前，除了恢復「深圳機場綫」外，還將新增「廣州琶洲港綫」，方便旅客通過轉船服務往返於內地口岸與香港國際機場，體驗「海天聯運」的便捷。

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記者：吳雋妍