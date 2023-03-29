  • 19°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民選最靚花旦】新晉上位小花撼贏視后奪冠　李佳芯屈居亞軍陳嘉慧排第三

娛樂 09:46 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB最靚花旦排行榜是你心水嗎？

TVB花旦小生向來都是網民討論熱話，最近有網民提議選出本年度最靚花旦，多位一線花旦均榜上有名，包括林夏薇、胡定欣、蔡思貝、李佳芯等視后，
亦有多位新晉小花入圍，如陳嘉慧、蔡潔、郭柏妍、陳曉華等，帖文的討論度甚高，你心目中的最靚花旦會是誰？

【法證先鋒V】蔡潔慘遭剝光豬生劏　冬天瞓鋼板解剖床不斷喊【多圖】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

TVB最靚花旦排行榜

網民於討論區開Post以「2023年TVB最靚花旦排行榜，你會選邊個」為主題，並寫道：

林夏薇、胡定欣、蔡思貝、李佳芯、黃智雯、陳嘉慧、王敏奕
蔡潔、何依婷、馮盈盈、江嘉敏、郭柏妍、張曦雯、湯洛雯、傅嘉莉
陳瀅、高海寧、劉佩玥、陳曉華、鄧佩儀、劉穎鏇、游嘉欣、姚子羚
靚唔靚屬個人主觀，當然如有遺漏你心水，歡迎留言提出

【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

TVB最靚花旦票數

直至截稿前的票數如下：

1.林夏薇 - 56 (3.46%)
2.胡定欣 - 25 (1.55%)
3.蔡思貝 - 45 (2.78%)
4.李佳芯 - 181 (11.19%)
5.黃智雯 - 23 (1.42%)
6.陳嘉慧 - 167 (10.32%)
7.王敏奕 - 32 (1.98%)
8.蔡潔 - 211 (13.04%)
9.何依婷 - 115 (7.11%)
10.馮盈盈 - 41 (2.53%)
11.江嘉敏 - 17 (1.05%)
12.郭柏妍 - 103 (6.37%)
13.張曦雯 - 86 (5.32%)
14.湯洛雯 - 36 (2.22%)
15.傅嘉莉 - 49 (3.03%)
16.陳瀅 - 27 (1.67%)
17.高海寧 - 37 (2.29%)
18.劉佩玥 - 61 (3.77%)
19.陳曉華 - 68 (4.20%)
20.鄧佩儀 - 93 (5.75%)
21.劉穎鏇 - 86 (5.32%)
22.游嘉欣 - 27 (1.67%)
23.姚子羚 - 25 (1.55%)
24.其他 - 7 (0.43%)

    點擊圖片放大
    +10
    +9

蔡潔贏李佳芯奪冠

目前最高票數為蔡潔，其次為李佳芯，而陳嘉慧得第三。

有「翻版李佳芯」之稱的蔡潔隨着拍攝的作品愈來愈多，人氣亦隨之增加，成為民選最靚花旦。

李佳芯向來是網民心目中的女神，不過近年減產的她人氣稍為下滑，但仍然受盡網民愛載。

正在上位的陳嘉慧成新一代宅男女神，除了成為劇集的女一外，亦獲得主持節目的機會，相信之後會更加入屋。

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【法證先鋒V】蔡潔慘遭剝光豬生劏　冬天瞓鋼板解剖床不斷喊【多圖】
17:11 2022/12/03
【法證先鋒V】蔡潔慘遭剝光豬生劏　冬天瞓鋼板解剖床不斷喊【多圖】
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點
13:34 2022/11/15
【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點

你可能感興趣

【法證先鋒V】蔡潔慘遭剝光豬生劏　冬天瞓鋼板解剖床不斷喊【多圖】
17:11 2022/12/03
【法證先鋒V】蔡潔慘遭剝光豬生劏　冬天瞓鋼板解剖床不斷喊【多圖】
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點
13:34 2022/11/15
【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點
蔡潔 李佳芯 陳嘉慧 娛樂人物職業 電視劇 TVB 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
18:01 2023/03/27
【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣