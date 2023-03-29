【民選最靚花旦】新晉上位小花撼贏視后奪冠　李佳芯屈居亞軍陳嘉慧排第三

▲ TVB最靚花旦排行榜是你心水嗎？

TVB花旦小生向來都是網民討論熱話，最近有網民提議選出本年度最靚花旦，多位一線花旦均榜上有名，包括林夏薇、胡定欣、蔡思貝、李佳芯等視后，

亦有多位新晉小花入圍，如陳嘉慧、蔡潔、郭柏妍、陳曉華等，帖文的討論度甚高，你心目中的最靚花旦會是誰？

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TVB最靚花旦排行榜

網民於討論區開Post以「2023年TVB最靚花旦排行榜，你會選邊個」為主題，並寫道：

林夏薇、胡定欣、蔡思貝、李佳芯、黃智雯、陳嘉慧、王敏奕

蔡潔、何依婷、馮盈盈、江嘉敏、郭柏妍、張曦雯、湯洛雯、傅嘉莉

陳瀅、高海寧、劉佩玥、陳曉華、鄧佩儀、劉穎鏇、游嘉欣、姚子羚

靚唔靚屬個人主觀，當然如有遺漏你心水，歡迎留言提出

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TVB最靚花旦票數

直至截稿前的票數如下：

1.林夏薇 - 56 (3.46%)

2.胡定欣 - 25 (1.55%)

3.蔡思貝 - 45 (2.78%)

4.李佳芯 - 181 (11.19%)

5.黃智雯 - 23 (1.42%)

6.陳嘉慧 - 167 (10.32%)

7.王敏奕 - 32 (1.98%)

8.蔡潔 - 211 (13.04%)

9.何依婷 - 115 (7.11%)

10.馮盈盈 - 41 (2.53%)

11.江嘉敏 - 17 (1.05%)

12.郭柏妍 - 103 (6.37%)

13.張曦雯 - 86 (5.32%)

14.湯洛雯 - 36 (2.22%)

15.傅嘉莉 - 49 (3.03%)

16.陳瀅 - 27 (1.67%)

17.高海寧 - 37 (2.29%)

18.劉佩玥 - 61 (3.77%)

19.陳曉華 - 68 (4.20%)

20.鄧佩儀 - 93 (5.75%)

21.劉穎鏇 - 86 (5.32%)

22.游嘉欣 - 27 (1.67%)

23.姚子羚 - 25 (1.55%)

24.其他 - 7 (0.43%)

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蔡潔贏李佳芯奪冠

目前最高票數為蔡潔，其次為李佳芯，而陳嘉慧得第三。

有「翻版李佳芯」之稱的蔡潔隨着拍攝的作品愈來愈多，人氣亦隨之增加，成為民選最靚花旦。

李佳芯向來是網民心目中的女神，不過近年減產的她人氣稍為下滑，但仍然受盡網民愛載。

正在上位的陳嘉慧成新一代宅男女神，除了成為劇集的女一外，亦獲得主持節目的機會，相信之後會更加入屋。

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