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【自動泊車】油麻地政府用地今至5月12日公開招標　以安裝自動泊車系統

社會 09:40 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

油麻地政府用地今至5月12日公開招標，以安裝自動泊車系統（林世雄網誌）

政府今日（29日）開始就一幅位於油麻地海泓道與麗翔道交界的政府短期租約用地進行公開招標，以安裝自動泊車系統。租約先定為5年固定租期，其後按半年續租。

位於油麻地的短期租約用地是第4個安裝自動泊車系統的選址。根據租約條款，中標者須於租約生效日期起十二個月內架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，以在該用地須提供的不少於200個車位當中提供不少於90個自動泊車系統車位。

投標者可於地政總署網頁（www.landsd.gov.hk）下載投標文件或到下列辦事處索取投標文件：

  • 香港北角渣華道333號北角政府合署6樓地政總署測繪處；及
  • 九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座4樓九龍地政處。

有意投標者務須留意所有於此項目短期租約第STTKW0037號招標文件的招標公告及租賃協議中規定的所有要求。

投標者必須於2023年5月12日（星期五）中午12時前，把投標書放入香港金鐘道66號金鐘道政府合署低座5樓503室的「工務投標箱」內。逾期的投標概不受理。 

政府致力推展自動泊車系統項目以增加泊車位供應，荃灣海盛路及大埔白石角短期租約用地的首兩個自動泊車系統項目已分別於2021年11月及2022年12月啓用，而位於深水埗通州街短期租約用地的第3個自動泊車系統預計明年第一季投入服務。

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記者：鄧凱文

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