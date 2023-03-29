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【網絡熱話】歐陽震華微博一個提問引爭議　澄清無意搞對抗：只想有一個解釋

娛樂 10:05 2023/03/29

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歐陽震華發文又引起爭議！

歐陽震華（Bobby）近年鮮有推出影視作品，不過經常在微博與網友分享動向，又與他們互動。日前他就以「日本在內地建了很多學校」的話題向網友提問，卻引起爭議！

Bobby在微博寫道：「我在一些視頻看到，日本在內地建了很多學校，但這些學校沒有一個中國學生，全部都是日本人，而且禁止中國人入內，這些消息是真還是假的嗎? 有沒有人可以給我一個合理解釋？謝謝大家！」

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提問引網民爭議  Bobby澄請無意搞對抗

一班網民紛紛解答，更解釋道：「那個是日本人學校，日本人起的日本人出資的，只招收日本國籍學生，用日本教材日本老師。其他國家也有，比如加拿大學校，美國學校。反過來在日本也有中國人學校，收中國國籍學生，用中國教材中國老師。」並澄清沒有不讓中國人進入，是一些營銷號搞對立，造成誤解。

Bobby再發文表示自己只想了解情況，無意搞對抗，認為教育是開放：「只想有一個解釋，一間學校無需要這樣式封閉教育，教育是開放的，如果在中國興建日本學校，不能給中國人參與小朋友的教育，甚至不能靠近，這真的是百思不得其解。最後還要說一句，我這些問題的來源，是來自一些社交平台，不知道是真是假，大家自行判斷吧！」

&nbsp;Bobby提問引網民爭議！

發生公關災難

其實Bobby不是首次在微博發文引網民爭議，他曾在聖誕節期間，手持禮物在聖誕樹前唱聖誕歌拍抖音片，祝福網民聖誕快樂。

可是歐陽震華的一番心意竟引起公關災難，引來大批網民留言批評。當中網民指聖誕節為西方節日，中國在傳統上沒有慶祝這節日，提醒他中國人要過中國節。

當中網民紛紛留言「教育」歐陽震華內容比如：「這個節日可以免過。」、「我國不過這個節只有老外過。」、「中華民族有着豐富的傳統文化，春節、元宵、清明、端午節、中秋等傳統節日承傳我們民族並同的文化記憶，是我們寶寶的文化資源，我們要過好自己的節日，做優秀文化的踐行者和傳承者。」等。

隨後，歐陽震華亦似乎真心認錯，耐心在每個留言打上雙手合十的Emoji，以示知道犯錯以示歉意。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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