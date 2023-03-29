【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭

▲ 一名小六男童疑玩手機被媽媽責罵，其後墮樓身亡。

小朋友愛玩電子產品，甚至出現手機成癮的狀況，家長要正視問題並給予適當的指導。台灣日前發生一宗悲劇，一名小六男童疑玩手機被媽媽責罵，其後墮樓身亡，母親趕赴現場撫屍痛哭，傷心欲絕。

返學途中被斥責

綜合台灣傳媒報道，本周一（27日）新北市泰山區早上7時多發生一宗墮樓事件，當地社區突然傳出一聲巨響，一名13歲就讀小六的男童被居民發現從高處墮下，民眾立即報警求助。

救護人員到場欲為男童急救，惜他的頸椎及腰椎多處斷裂，已當場證實死亡，警方通知男童的家人及學校人員到場處理。

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據警方初步了解，事發地點為男童居住的大廈，他早上與媽媽一起出門，疑因他玩手機時間太長，在返學途中被媽媽斥責。男童待媽媽離去返工後，再次折返寓所，乘搭電梯到14樓頂樓，隨即便發生不幸事件，墮樓身亡。

媽媽悲痛不已

男童的媽媽接獲噩耗後趕到現場，悲痛不已癱軟在地，一度撫屍痛哭，看著兒子的遺體難以平復情緒。據知男童學業成績優異，考試經常名列前茅。

另外，有指男童當時只是一氣之下上頂樓散心吹風，疑因太大風而不慎被吹落墮樓，確實事故原因有待警方進一步調查。

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責任編輯︰王明芳