【問題M巾】女子拆開衞生巾驚見無數黑色蟲卵　生產商：過期貨品疑存放問題

▲ 女子拆開衞生巾包裝，驚見無數黑色蟲卵，生產商：過期貨品疑存放問題。

購買商品時要睇清生產日期，並妥善保存貨品。近日，内地一名女子於網上發布影片稱，在使用牌子名為「俏妃」的衛生巾時，拆開包裝竟發現内有大量黑色蟲卵。影片曝光後引起大量網民的關注，而衞生巾品牌「俏妃」客服工作人員回應表示，該產品已停產，且去年12月已過期，同時會有相關工作人員跟進調查此事。

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綜合内地媒體報道，3月26日，江西南昌一名女子反映，發現「俏妃」衛生巾内有大量發黑蟲卵。從影片中可見，女子首先拆開一包衛生巾，發現裡面有幾粒黑色蟲卵，隨即拆開另一包亦出現同樣情況，於是仔細查看整體包裝内部，竟佈滿了無數黑點的蟲卵。對此，涉事品牌公司客服工作人員回應，相關產品由2020年開始已停止生產，應於去年12月已過期。隨後女子確認衛生巾的保質日期，確實於今年3月11日過期。

工作人員表示，根據照片，該產品發黃的願意是因其不經漂白，是竹纖維材質，並應為從前規格的產品，疑該名顧客所購買的衛生巾時間較久，可能會因為存放問題導致有蟲卵爬入内。他表示因該產品生產日期是3年，假如生產過程中已生蟲，「相信蟲子不會活到3年之久」。

目前，工作人員判斷，因該產品已停產，所以需要結合生產日期以及顧客的存放環境和購買渠道做出處理。他還表示，會有相關工作人員跟進事件，檢查出現蟲卵的原因。如顧客發現任何產品問題，可於官網聯係相關人員進行處理。

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影片曝光後引來網民熱議，紛紛表示不敢使用該牌子產品，「嗯謝謝，避雷了」，「我從來不敢用微商品牌」，「沒聽過這個牌子」；亦有網民稱是因事主的放存問題，「這放了多少年再拿出來訛人的？」，「放這麽久發黃了才拿出來...誰知道是不是她自己櫃子裏長蟲...」

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責任編輯：羅嘉欣