【最強槍手】網上代考逾4000次助入名企業 　高材生槍手被捕︰只係想幫人

▲ 高材生槍手網上代考逾4000次，他表示只是想幫人。

中小學生抄功課是常事，但近年連大專生做功課，甚至參與招聘都開始出現「請槍」情況。日本一名28歲男子，涉嫌幫求職的大學生代考網上企業招聘考試，4年共接了4000多單委託，單計去年上半年就進帳400萬日圓（約24萬港元）。

據日媒報道，居於日本大阪府大阪市北區的28歲關西電力員工田中信人，在去年3月至4月期間接受求職活動中3名大學生的代考委託而被捕。他被捕後供稱，自己從2019年3月起至2022年7月期間，在Twitter和其他社交媒體上接受網上考試的代考委託，次數多達逾4000次。

日本大學生在3年級開始求職，並需要通過入職考試，疫情下不少企業都引入網上考試的機制，田中就在Twitter上以「京大（京都大學）畢業生」、「合格率95以上」等字眼作招徠，每科收費2000日圓（約120港元）。單計去年１月至７月就有約300人付款請槍，賺取約400萬日圓（約24萬港元）。

其中有名在東京就讀大學四年級的22歲女大生，由於入職考試一直沒有通過，因此向田中支付10萬日圓（約6000港元），讓對方幫她參加23間公司的招聘考試。

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這些網上考試部分只需個人ID號碼及密碼就能登入企業系統考試，另部分需要開視像面試，田中就會使用螢幕的共享程式看考試內容，並透過考生的耳機口頭傳達答案。他在Twitter上載了過往成功代考及格的公司名單，包括三菱商事、NTT西日本等日本企業，亦有麥健時、高盛等知名國際企業。

田中畢業於名校京都大學，供稱自己最初只想賺到零用錢，後來得到求職大學生的感謝，「希望可以幫到人」，而且不想優秀的人才被淘汰。田中在今年3月8日的初審中認罪，東京地方法院指，其所作所為嚴重破壞對網絡能力測試的信任，在昨日（28日）判囚2年6個月，緩刑4年。

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責任編輯︰王明芳