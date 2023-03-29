【毒舌大狀】楊偲泳憑實力入屋人氣急升　 Renci天生麗質從不靠賣弄身材上位【多圖】

▲ 楊偲泳（Renci）人氣愈來愈高！

曾為ViuTV力捧小花的楊偲泳（Renci）已轉投古天樂旗下公司，近年於影壇發展，先後拍攝了《喜歡妳是妳》和《毒舌大狀》，獲得大量好評演技獲得肯定。

有「年輕版虹姑」及「港版陳妍希」之稱的楊偲泳天生麗質且擁有Fit爆身材，不過Renci曾表示不想以身材作為賣點，因此未有將重點放於外表上。

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Renci入行經歷

2015年，Renci因拍攝JW的《矛盾一生》MV而為人認識，擁文青氣質的她由於笑起來有酒窩，成為新一代女神。

其後她參與ViuTV的綜藝節目《SE7EN》，期間以桃紅色泳衣示人，令其32D激凸上圍表露無遺。不過，Renci未有如其他搏上位女新人一樣，平時衣著打扮沒刻意暴露，明顯不想走捷徑以身材為賣點。

Renci曾於訪談表示不想以身材作為賣點，她稱若遇到好劇本或者工作上要影一些相，以配合視覺效果的話，她不會介意，但如果觀眾偏重於身材上，覺得這是賣點，每次想起她就想起其身材，Renci並不希望是這樣。

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未來影壇新貴

曾獲ViuTV力捧的Renci參演過多部劇集，包括 《詭探》 、 《黑市》、《理想國》、《未來還未來》 、 《身後事務所》等，其中於2020年劇集《歎息橋》飾演衛詩雅角色的年輕版，為突顯角色女性化和嬌柔的個性，Renci改一把「港女聲」來演繹。

電影方面，Renci於《喜歡妳是妳》擔正女主角之一，與談善言上演一段疑幻似真的同性戀，而近期於《毒舌大狀》演出再被讚賞，可說是有潛質的影壇新貴。

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做好自己部分

Renci擁有天使外表和魔鬼身材，其外表難免會成為焦點，不過她不想大家將重點放於此。

她謂：「我想沒有一個女演員會喜歡，即使男演員也是，但這是觀眾口味的問題，我們沒法改變得到。荷里活亦會有同樣的問題出現，例如Scarlett Johansson、Jennifer Lawrence等都會遇到很多同類問題，但對我們來說，這個世界就是這樣運作，你看到甚麼就是你雙眼睛選擇看到甚麼，是我們控制不到的，只可做好自己的部分。」

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