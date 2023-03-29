【復活節好去處】大型Monchhichi菓子店+攤位 ５米巨型蛋彈兔打卡至強

▲ 在一期中庭的粉紅色蛋彈兔，高達５米高。

復活節將至，幾天假期又不出埠旅遊的，總要計劃定節目吧！位於荃灣的如心廣場，最近設置了一個復活兔打卡專區，更有一隻高達５米高的蛋彈兔，最啱一家大細及情侶們來打卡。打卡位設在一期中庭位置，媽咪可以先帶小朋友到「繽紛復活蛋池」，盡情感受被軟綿綿復活蛋包圍的療癒氛圍，又有兔兔伙伴玩樂嬉戲的「春日兔樂園」，大型兔兔坐位可以任你坐下擺甫士影到飽。

商場與山下菓子攜手打造期間限定店，搶先一步公佈人氣卡通人物「Monchhichi」的全新限量產品，當中包括獨家限定Monchhichi & Chimutan復活兔造型的全新精品，及超過 70 款人氣產品。包括有Monchhichi 水晶麻雀、Monchhichi 多士爐、太空主題手錶、防UV摺傘，還有換上趣緻可愛兔裝的 Monchhichi，有中國宮廷風、日本和風及純真BB風等不同造型，還有Monchhichi甜點專櫃，一定成為粉絲的最新朝聖地！

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另外，復活節當然要有復活蛋！商場有個富藝術色彩的蝶古巴特復活蛋（Decoupage Egg） DIY工作坊，有專業導師教大家製作蝶古巴特復活蛋，將這份幸福感帶回家。源於法國的蝶古巴特藝術，是一種利用餐巾或自選的圖像配合不同的裱貼方法及技巧的手工藝術。簡單有趣的小手工讓大家發揮無限創意，一家大小到場製作如手繪般的復活蛋，齊齊體驗復活節的樂趣！

▲ 在一期中庭的粉紅色蛋彈兔，高達５米高。

▲ 躺在復活彈池裏，有種小矮人的感覺。

▲ 大型兔兔坐位，讓大家盡情擺甫士。

▲ Monchhichi甜點專櫃，影完相仲有食。

▲ 獨家限定Monchhichi & Chimutan復活兔造型的全新精品，及超過 70 款人氣產品。

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