  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【未成年媽媽】15歲港少女自爆懷孕3個月　堅稱獲家人同意誕子：期待你的誕生

親子 12:26 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

未成年少女在社交平台自爆懷孕。

一名15歲的香港少女在社交平台開設帳號自爆懷孕3個月，因而引起關注！少女上載了超聲波照片，並標明自己是08實習媽媽及08新手媽媽，08意思是指自己08年出生，並指獲家人支持誕子，但有網友聲言要報警，因為經手人觸犯法例。

最新影片推介:

童學園
【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

有網民於連登討論區發文，指發現有未成年少女於社交平台自爆懷孕，該少女女自稱「08年新手媽媽」，又上載了超聲波的照片，最早於本月初已表示已懷孕3個月。雖然少女只得15歲，但母愛大愛，表示「期待你的誕生。我會保護你。」

少女又堅稱獲家長同意誕子，並稱由於「我鍾意BB」而未有要求男方用避孕套。但由於少女未成年，根據本港《刑事罪行條例》任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交亦屬犯罪，一經定罪可處監禁5年。所以有網友聲言要報警，但少女不為所動，「你報啦，反正最後都一定冇事。」

網友反應兩極

而網友對於未成年少女懷孕一事，在討論區引起熱議，對此網友意見正反兩面，有人認為如事件屬實或涉及未成年性行為，且即使雙方家人同意，少女年紀輕難以做好母親本分，而且極有可能感情生變，而促成另一個單親家庭。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不過有網友就認為，香港出生率低，未成年懷孕雖不合理，認為可以為社會帶來勞動力，又指就算雙方是成年人，都未必能夠做好爸媽的角色，關鍵之處是雙親是否有養育子女的決心以及經濟能力，但未成年者發生性行為一事就難受法律容許。

與16歲以下少女性交最高監禁5年

根據本港《刑事罪行條例》，任何男子與一名年齡在13歲以下的女童非法性交，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處終身監禁；任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交亦屬犯罪，一經定罪可處監禁5年。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兩性關係】女強人做足安全措施仍懷孕　查看男友手機驚揭男家驚悚佈局
15:00 2023/03/17
【兩性關係】女強人做足安全措施仍懷孕　查看男友手機驚揭男家驚悚佈局
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO

你可能感興趣

【兩性關係】女強人做足安全措施仍懷孕　查看男友手機驚揭男家驚悚佈局
15:00 2023/03/17
【兩性關係】女強人做足安全措施仍懷孕　查看男友手機驚揭男家驚悚佈局
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
14:54 2023/03/28
【母親的抉擇】港女大生未婚懷孕 未來奶奶要求驗DNA當場被KO
家庭關係 網絡熱話 爸媽心聲 單親家庭 連登討論區 懷孕

最高瀏覽

【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望
09:47 2023/03/28
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望