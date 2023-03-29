【未成年媽媽】15歲港少女自爆懷孕3個月　堅稱獲家人同意誕子：期待你的誕生

▲ 未成年少女在社交平台自爆懷孕。

一名15歲的香港少女在社交平台開設帳號自爆懷孕3個月，因而引起關注！少女上載了超聲波照片，並標明自己是08實習媽媽及08新手媽媽，08意思是指自己08年出生，並指獲家人支持誕子，但有網友聲言要報警，因為經手人觸犯法例。

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有網民於連登討論區發文，指發現有未成年少女於社交平台自爆懷孕，該少女女自稱「08年新手媽媽」，又上載了超聲波的照片，最早於本月初已表示已懷孕3個月。雖然少女只得15歲，但母愛大愛，表示「期待你的誕生。我會保護你。」

少女又堅稱獲家長同意誕子，並稱由於「我鍾意BB」而未有要求男方用避孕套。但由於少女未成年，根據本港《刑事罪行條例》任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交亦屬犯罪，一經定罪可處監禁5年。所以有網友聲言要報警，但少女不為所動，「你報啦，反正最後都一定冇事。」

網友反應兩極

而網友對於未成年少女懷孕一事，在討論區引起熱議，對此網友意見正反兩面，有人認為如事件屬實或涉及未成年性行為，且即使雙方家人同意，少女年紀輕難以做好母親本分，而且極有可能感情生變，而促成另一個單親家庭。

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不過有網友就認為，香港出生率低，未成年懷孕雖不合理，認為可以為社會帶來勞動力，又指就算雙方是成年人，都未必能夠做好爸媽的角色，關鍵之處是雙親是否有養育子女的決心以及經濟能力，但未成年者發生性行為一事就難受法律容許。

與16歲以下少女性交最高監禁5年

根據本港《刑事罪行條例》，任何男子與一名年齡在13歲以下的女童非法性交，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處終身監禁；任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交亦屬犯罪，一經定罪可處監禁5年。

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責任編輯︰王明芳