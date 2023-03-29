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【正能量】胡美儀花十年進修成心理治療師　以畫作輔導婦女情緒

娛樂 10:38 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

胡美儀日前出席「國際女性當代藝術展」。

胡美儀日前出席由天趣藝術人生基金會主辦舉行之「國際女性當代藝術展」演講，並分享畫作背後動人之女性故事，。胡美儀近年用上十年時間修畢課程並執業為心理治療師，深造期間獲得了建立內心正能量內在資產，讓自己可以幫助其他有需要人仕。

在基督教輔導學院的特邀下，胡美儀參加一個為基層女性心理輔導計劃，提供心理治療輔導給受助者。

胡美儀在輔導時與輔導者分享完成畫作。

畫出正能量

輔導期間，胡美儀聆聽了不同故事，接收了各種情緒，有的是喪偶之痛、有的是家庭婚姻破裂、有的是網上錯愛等。

胡美儀接收受助者的負能量，亦要找個窗口將之抒發，而這些「負能量」轉化成創作畫作的「正能量」，畫展展期至3月29日。

胡美儀在輔導時與輔導者分享完成畫作，一幅幅的作品展現個案的抑鬱、困擾、迷惘、痛苦、救贖、至有盼望到走出困境的情緒，讓受助者及輔導者同享治療的雙重效應。

美儀姐丈夫毛俊輝支持。

她十分感謝「國際女性當代藝術展 」 總策劃人張朱宇博士，邀請她與世界其他不同的女性畫家一同登上這國際藝術畫展舞台。

美儀姐丈夫毛俊輝說：「美儀的情緒畫展講座，是我意想不到的十分精彩，我為她感到驕傲。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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