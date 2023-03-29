【元朗謀殺】七旬漢元朗街頭遭斬送院不治　警列「謀殺」現場遺大灘血跡

▲ 警方檢走受害人手機等證物。（黃偉傑攝）

今（29日）淩晨3時左右，元朗發生謀殺案。一名年約七十歲左右的男子在位於元朗康樂路近大馬路街頭，被一名男子持刀襲擊。傷者倒地，刀手逃去。多名途人見狀報警，救護員接報到場急救，傷者送博愛醫院搶救，最終不治。警方正對該事件進行調查，暫未有人被捕。

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據悉死者為本地人，今晨離開康景街利景樓寓所前往晨運期間,於青山公路元朗段150至160號一銀行附近,遭到一名南亞裔男子以刀襲擊。由救護車送往醫院搶救，惟終證實不治。者手腳多處受刀傷,致命原因有待剖驗確定。

警方將案件列爲「謀殺」，交由組織罪案及三合會調查科調查。案發現場遺留大灘血跡、一雙涼鞋、一部手提電話及一副眼鏡，相信為傷者財物，而死者身上除手機外並無身份證明文件。警方現時封鎖附近一帶調查，並在附近商舖翻看閉路電視，並搜查附近垃圾桶有否刀手遺下兇器。

警方其後調查證實死者獨居附近康景街9號利景樓一單位，遂登樓調查，單位內無人，並發現死者銀包等物件，並沒有財物損失，相信兇徒涉案動機並非打劫。

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記者：解青羽