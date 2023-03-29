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【開心速遞】細龍太約「姦夫」偷食　陳思圻與《開心速遞》Re-U網民嗌經典

娛樂 12:01 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

細龍太與《開心速遞》Re-U，網民嗌好經典。

憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演細龍太成為入屋的陳思圻（前名陳偉琪），前年離巢後轉型為KOL，不時周遊列國，又常到高級食府大歎美食，生活如貴婦一樣。

離巢TVB的陳思圻一直與《開心速遞》大家庭成員保持聯絡，近日細龍太晒出與「姦夫」John合照，公然分享「偷食」的證據。

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所謂的「偷食」其實是偷食好東西，細龍太相約「姦夫」何啟南、「Peter」杜大偉及「Ivan」鄧永健一起大歎Omakase，吃盡高級食材之餘，還暢飲清酒，相當盡興。

有「御用奸人」之稱的何啟南，在劇中經常飾演奸角，《開心速遞》更飾演細龍太的姦夫，其實現實中是一名愛妻號，飯局當晚他攜同太太一起出席。

不少網民對於《開心速遞》Re-Uion大叫好經典，留言：「呢個組合都幾經典」、「成日都係酒店房/停車場出現😂」，又笑言細龍太跟細龍生已經離婚了，可以光明正大不用「偷情」，認真搞笑。更有網民「不厭其煩」地表示，希望細龍太可以重返《開心速遞》，期待再次看到她的演出。

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【離巢藝人】細龍太3度低溫下晒比堅尼造型　體藝雙全陳思圻為高學歷港姐

高學歷港姐

現年31歲的「細龍太」陳思圻（Vicky），畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學哲學系及修政治系學士，擁有雙學士的她以優異成績獲取獎學金，是一名學霸。

她於2011年參加溫哥華華裔小姐競選，奪得三料亞軍，翌年代表溫哥華參加國際中華小姐。

2013年參選香港小姐競選後正式加入TVB，其後即獲安排加入第一輯《愛·回家》，初時僅飾演不同角色，而在《愛·回家之八時入席》則飾演Coco，直到2017年起才在《愛·回家之開心速遞》飾演固定角色「細龍太」Jenny一角。她亦參演過多套劇集拍攝，大部分以性感形象示人。

（Instagram圖片）

動靜皆宜

語言天份甚高的她懂得廣東話、普通話、英語和法語，既精於打籃球和網球，音樂造詣亦很高，她已考獲鋼琴和豎琴八級，絕對是體藝雙全。

此外，陳思圻於2019年參加過世界表演藝術錦標賽「WCOPA」，在豎琴、鋼琴、演戲和模特兒等項目上共奪得8個獎項，為港爭光。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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