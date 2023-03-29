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【相信自己】歐錦棠揭患亞斯伯格症候群+高敏感　因愛熱戲堅持這行發展

娛樂 11:37 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

只要熱愛，無野好怕！

歐錦棠近年除了拍攝ViuTV劇集，亦有演出音樂劇，日前他在社交網自揭是Asperger 亞斯伯格症候群患者，同時也是「高敏感族」HIghly Sensitive People。

透露病徵容易受影響 

他指自己的特質可能有別於一般人：「我對聲音、氣味、和外在環境等因素的敏感度特別強，也就是特別容易受影響而產生極端反應，例如我會因為某人的說話聲音高低或節奏而對他產生負面影響，也會容易陷入恐懼和憂鬱。」

全因這樣，歐錦棠指自己害怕人多的社交埸合，在那種情況下總會覺得很有壓力，很疲累。而獨處，是其必須的安全網、充電站。

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害怕社交 因愛演戲堅持

他續說在這個圈子工作多年，一直盡力逃避社交和與人聯繫，早就被認為不適合在娛樂圈生存：「如果有人向我打招呼或者想打開話題，我卻只顧別過臉去，那是因為我在拒絕建立聯繫，是避免痛苦的手段。在這圈子裡工作了這麼多年，一直以來都盡力逃避社交和與人聯繫。」

但全因他喜愛演戲，決心堅持下去：「我仍然堅持自行我路，因為我喜愛演戲藝術，因為我相信無論任何情況都總有出路。」

原來歐錦棠是亞斯伯格症候群患者和高敏感族。

武術愛好者

歐錦棠除了熱愛做戲外，同時是圈中出的武術愛好者，他曾習泰拳、趙家太祖拳、跆拳道等，現時主力修練全接觸空手道等，更指武術影響其人生觀。

他曾受訪時表示：「曾經有人問我武術與演戲二選一，如果要我去選那真的是很痛苦，我真的不想有這一天。」

他表示武術有助其提升鬥志：「人總會有情緒不好或失落的時候，但武術便有助我提升鬥志，令我覺得『一定得嘅』。打完之後便好像甚麼也忘掉了，整個人都可站起來，精神狀態都恢復了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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