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【學校旅行】培正小學北極團親子同行索18萬　網民：自己跟團都唔使呢個價

社會 11:10 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

培正小學北極團親子同行收費18萬（資料圖片）

傳統名校香港培正中學繼2018年及2020年曾辦「北極科研考察之旅」後，相隔3年再次復辦。據培正小學學校通告，是次考察團共12日11夜，港澳培正師生名額共50人，另首次提供5個名額給小五及小六同學，親子2人同行共需付18萬。

考察團出發日期為7月21日至8月1日，考察基地為挪威斯瓦爾巴群島，主辦機構為香港極地研究中心，考察團有多位科研專家講解。

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名額方面，港澳培正師生名額共50人，另首次提供5個名額給小五及小六同學，而校方規定每名學生必須由一名家長陪同出發，以一同學習。

費用方面，校方指，一大一小收費原價共27萬元，其中家長需付15萬、學生為12萬，不過經校方及校友資助後，學生收費大幅減至3萬元，即親子2人同行共需付18萬。

校方指，欲參加的小五或小六生需體魄強健，具高自理能力，科研熱誠及能力，需協助中學學長進行科研實驗。由於名額只有5位，故報名時需附上自我介紹及對考察團的期望，同時歡迎參與學生與常識科老師商討，自訂簡單北極科研題目。

有討論區網民反應熱烈，有人驚訝「宜家小學交流團北極都有得去」，另有人認為價格昂貴，稱「自己跟團都唔使呢個價」；不過有較多網民認為價錢合理，反問「考察同旅行應該有分別嗎？」、「搶咩錢呀？9萬一個差唔多啦，除非你窮遊」、「去北極真係咁嘅價」、 「你當北極係北京咩」；亦有人質疑「小五小六去其實講真大個左（咗）都唔係記得好多」。

翻查香港培正中學於2020年「北極科研考察之旅」的學生家長函，當時考察團活動地點為奧斯陸、北極，行程共11天，團費為約12.5萬，每名學生只需支付6萬，餘數亦由校方及校友資助，並無要求必須家長參與。

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記者：鄧凱文

 

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