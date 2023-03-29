【車Cam直擊】女子沙田冒雨衝出馬路遭的士撞到飛起　網民：真係害死個司機

▲ 女子沙田冒雨衝出馬路，遭的士撞到飛起。

「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口！」否則隨時危及生命！網上近日便有一段嚇人車Cam片流出，一名的士司機於沙田往石門方向行駛，期間黑衫短袖女子突然衝出馬路，司機收掣不及，女子整個人撞上了擋風玻璃，再凌空拋起，翻騰墮地。事後，司機立即停車，並即時於車廂內爆粗，直言自己這次「被女子累慘了」，而車上乘客則嚇得大叫，並示意報警處理。

最新影片:

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段長達1分多鐘的車Cam片段，事發為前日（27日）下午接近3時，正值陰天細雨，一輛的士以大約60公里的車速沿沙田插桅杆街往石門方向行駛，惟期間，有一名黑衫黑褲的女子突然衝出馬路，的士司機收掣不及，瞬間便將女子整個人撞飛。由於撞擊力猛，女子撞向擋風玻璃後，再反彈至上空，再翻筋斗墮地。涉事司機停車後，即時忍不住連番爆粗，直斥涉事女子累人不淺；車上的女乘客則非常驚慌，此時，有一把男聲則提醒「報警啦，報警啦」，並安慰司機「唔使驚，我哋做證人」。

意外後，倒地不起的女子似乎仍有意識，手腳仍可輕微移動；附近途人亦慌忙上前察看女子傷勢，並且替她收拾散落地上的個人物品，影片至此結束。

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影片曝光後，迅即引來大批網民留言，批評衝出馬路的女子，並對司機寄予同情，「衝嚟做咩呢？又唔睇車，又唔跟綠燈行」，、「真係害死個司機」。不過，有網民亦質疑司機超速駕駛，「車cam左下角顯示60km」、「的士呢個車速過快。燈位撞到人永遠自己蝕底」、「超速先會咁啦，危險駕駛應該重判」。

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責任編輯：羅嘉欣