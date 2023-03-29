  • 20°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車Cam直擊】女子沙田冒雨衝出馬路遭的士撞到飛起　網民：真係害死個司機

健康 11:55 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女子沙田冒雨衝出馬路，遭的士撞到飛起。

「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口！」否則隨時危及生命！網上近日便有一段嚇人車Cam片流出，一名的士司機於沙田往石門方向行駛，期間黑衫短袖女子突然衝出馬路，司機收掣不及，女子整個人撞上了擋風玻璃，再凌空拋起，翻騰墮地。事後，司機立即停車，並即時於車廂內爆粗，直言自己這次「被女子累慘了」，而車上乘客則嚇得大叫，並示意報警處理。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】幽門螺旋菌嚴重可致胃癌　居家自我檢測準確率達98%

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段長達1分多鐘的車Cam片段，事發為前日（27日）下午接近3時，正值陰天細雨，一輛的士以大約60公里的車速沿沙田插桅杆街往石門方向行駛，惟期間，有一名黑衫黑褲的女子突然衝出馬路，的士司機收掣不及，瞬間便將女子整個人撞飛。由於撞擊力猛，女子撞向擋風玻璃後，再反彈至上空，再翻筋斗墮地。涉事司機停車後，即時忍不住連番爆粗，直斥涉事女子累人不淺；車上的女乘客則非常驚慌，此時，有一把男聲則提醒「報警啦，報警啦」，並安慰司機「唔使驚，我哋做證人」。

意外後，倒地不起的女子似乎仍有意識，手腳仍可輕微移動；附近途人亦慌忙上前察看女子傷勢，並且替她收拾散落地上的個人物品，影片至此結束。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

影片曝光後，迅即引來大批網民留言，批評衝出馬路的女子，並對司機寄予同情，「衝嚟做咩呢？又唔睇車，又唔跟綠燈行」，、「真係害死個司機」。不過，有網民亦質疑司機超速駕駛，「車cam左下角顯示60km」、「的士呢個車速過快。燈位撞到人永遠自己蝕底」、「超速先會咁啦，危險駕駛應該重判」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【網絡熱話】的士入氣後駛離扯甩油槍　網民：開車唔望鏡重考啦
10:55 2023/03/17
【網絡熱話】的士入氣後駛離扯甩油槍　網民：開車唔望鏡重考啦
【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞
12:07 2023/03/19
【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞
【網絡熱話】流浮山食海鮮餐盛惠$1.2萬　網民質疑餐廳劏客：當你哋成檯水魚
11:22 2023/03/21
【網絡熱話】流浮山食海鮮餐盛惠$1.2萬　網民質疑餐廳劏客：當你哋成檯水魚

你可能感興趣

【網絡熱話】的士入氣後駛離扯甩油槍　網民：開車唔望鏡重考啦
10:55 2023/03/17
【網絡熱話】的士入氣後駛離扯甩油槍　網民：開車唔望鏡重考啦
【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞
12:07 2023/03/19
【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞
【網絡熱話】流浮山食海鮮餐盛惠$1.2萬　網民質疑餐廳劏客：當你哋成檯水魚
11:22 2023/03/21
【網絡熱話】流浮山食海鮮餐盛惠$1.2萬　網民質疑餐廳劏客：當你哋成檯水魚
健康問題 網絡熱話 Facebook群組 沙田

最高瀏覽

【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望
09:47 2023/03/28
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望