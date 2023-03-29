【旅遊業復甦】黃家和：料延長用餐時間團餐或加價兩成　茶餐廳用膳成本更低

▲ 黃家和預料，延長用餐時間團餐或加價兩成。（資料圖片）

土瓜灣、紅磡一帶再現大批內地廉價團，出現旅客在餐廳外等候用膳的情況，造成嚴重阻街問題。旅監局昨日（28日）與區內酒樓負責人及接待入境團界代表會面。旅監局行政總裁方安妮會後表示，業界認同要作出改善，已通過多個方案，最遲於本周四（30日）起推行，其中主要落實預約制度，即是旅行社負責人要向相關餐廳預約食飯時間。餐飲聯業協會會長黃家和今早（29日）在電台節目表示，原則上同意團友用膳時間最少要有半小時，不過相信團餐要加價兩成，才能維持利潤。

黃家和認為，今次造成地區性的滋擾是安排上的問題，中港早於2月初通關，如早點為旅行團做好安排，會減低時間對市民的影響。他續指，由於收費不高，很少食肆願意做團餐，預約情況有機會造成擠塞的問題。如預約不到餐廳，寧願旅行團到其他區用膳，或先去其他景點參觀。黃家和認為，若訪港旅行團旅客只得15分鐘用餐，時間太過趕急，「未食完就要走」，團友用膳時間有半小時會比較理想。惟他指以往團餐每人收費約40至60元，實際賺取利潤不多，要多做幾輪生意「密食當三番」。如日後實施相關改善措施，接待旅客的食肆生意將減少，預料團餐最少要加價兩成，旅行社和食肆要商討團餐定價。黃家和表示，很多區均可以接待旅行團，如將土瓜灣、紅磡一帶的旅行團分流到其他區，會有更多餐廳接待團友，旅行社於計劃行程時可以作相關安排。他續指，部分大型茶餐廳都有做團餐，「茶餐廳都係香港獨有文化，可以俾内地旅客體驗下」，成本可能比到酒樓用膳便宜。

旅遊業議會主席兼旅遊業監管局成員徐王美倫則表示，不同意「平價旅行團」是「殺雞取卵」，認為不同收費旅行團豐儉由人，最重要是旅客清楚行程及團餐安排。即使接待旅客的食肆生意減少，價格微調，都不太會影響旅客參加旅行團，不會因為「貴咗幾蚊就唔去呢個團」。對於有聲音指要控制内地團來港的數量，徐王美倫表示不理解，認為香港是旅遊城市，現時接待的旅客量只是疫情前的一半，不同意香港對遊客的承載力不足。

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記者：吳穎嵛