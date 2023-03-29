【腸胃炎】戴口罩為2歲仔換尿片也中招　一家四口全感染諾如病毒上吐下瀉

▲ 父母戴口罩為2歲仔換尿片也中招感染諾如病毒。

近期本港以及海外多處都有爆發急性腸胃炎的個案，患者涉及兒童和大人。台灣日前有2歲男童上吐下瀉，爸媽幫忙換尿片及處理嘔吐物，全程戴口罩，但父母及5歲女兒同中招，全家感染了諾如病毒引致急性腸胃炎。

2歲兒傳染全家

據台灣傳媒報道，台灣彰化溪湖有2歲的王姓男童從托兒中心回家後，開始出現上吐下瀉，爸爸帶兒子看醫生，僅相隔一天，該家庭的另外三人，包括父母及5歲大女也出現同樣病症，開始嚴重嘔吐，一家四口全感染諾如病毒致腸胃炎。2歲兒病發時，爸媽忙著照顧他，幫手處理尿片和嘔吐物。爸爸提及在家也全程戴口罩，沒想到還是中招。

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本港方面，本月下旬，屯門香港哈羅國際學校爆發急性腸胃炎，個案涉及41名學生，年齡介乎6至9歲。27人已求醫，當中一人需入院，經化驗證實對諾如病毒呈陽性反應。另外在本月中，葵涌東華三院伍若瑜夫人紀念中學亦爆發了急性腸胃炎個案，涉及17名學生和3名職員，當中亦有患者證實對諾如病毒呈陽性反應。

諾如病毒常致急性腸胃炎

諾如病毒（又稱諾羅病毒、諾沃克類病毒），常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

台灣耳鼻喉科專科醫生柯仁弘曾分享有關「諾如病毒捲土重來」的資訊，提及當孩子出現腹瀉、嘔吐症狀的時候，常被診斷「病毒腸胃炎」，可憑線索去區分到底是否諾羅病毒所致，諾如病毒是所有的年齡層皆有可能遭受感染，如果有大人拉肚子或全家大小一起發病，絕大部分都是諾如病毒在作怪，而目前諾如病毒沒有疫苗能使用。看醫後採取症狀治療，大方向就是吃清淡、多休息、補充水分與保持電解質平衡。柯醫生提醒各位爸媽要提高警覺，諾如病毒傳染力很強，就連嘔吐物都具有傳染性，如果小孩子出現上吐下瀉，大人也要小心處裡嘔吐物，盡快就醫比較安心。

有關台灣一家四口感染諾如病毒，當中爸爸提及想不到戴口罩仍感染，他正正做漏了一項，就是未有戴上手套。衞生署提及有關「消毒被諾如病毒感染患者嘔吐物、溢出糞便污染地方」的指引，由於接觸患者的嘔吐物或糞便是感染途徑之一，清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

其他注意事項

如果嘔吐和腹瀉發生的附近範圍有未覆蓋好的食物，應丟棄所有食物。

弄髒的床單和衣服應先將固體污穢物小心移除，接著浸在1比49稀釋家用漂白水30分鐘，然後徹底清洗。

用即棄抹布由外至內抹去嘔吐物、溢出糞便，及後稀釋家用漂白水消毒受污染的地方。

所有清理工作完畢後，必須徹底洗手。

如出現發燒、嘔吐或腹瀉等腸胃病徵，不應上班或上學。

患者或帶菌者切勿處理食物和照顧兒童、長者和缺乏免疫力的人士。

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責任編輯︰王明芳