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【捐精成癮】41歲音樂家滿足私慾瘋狂捐精　全球擁550名子女恐埋亂倫危機

親子 13:39 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名荷蘭音樂家違規捐精，在全球擁有550名子女。

有不孕夫婦或單身女性會選擇人工受孕，又或是借種生仔。近日一名荷蘭音樂家被告上法庭，指控他違規捐精，在全球擁有550名子女，憂慮這些孩子長大後可能在不知情下結成伴侶，埋下亂倫危機。

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獲捐精女子知真相感噁心

綜合外媒報道，據荷蘭精子診所指南稱，捐精者最多應捐贈給12名女性或孕育25個孩子，以防止出現近親繁殖、亂倫或心理問題。不過，來自荷蘭海牙的41歲音樂家Jonathan Jacob Meijer因瘋狂捐精，已成為550名孩子的生父。他遭荷蘭的捐精組織Donorkind基金會告上法庭，指控他謊報捐精所生的子女數目，以阻止他繼續捐精，並查明他捐贈了給哪些診所。

曾獲Jonathan捐精的一名荷蘭女子Eva（化名），於2018年誕下孩子。她指，「如果我知道他已經有了100多個孩子，我就不會選擇他」，當她想到這可能對孩子造成的後果，她就感到噁心。Eva因而與Donorkind基金會聯手控告Jonathan，希望能銷毀他已捐出的精子，避免出現更多受害者。

41歲音樂家Jonathan Jacob Meijer因瘋狂捐精，已成為550名孩子的生父。（facebook圖片）

開拓捐精市場全球「播種」

Jonathan早已在荷蘭的捐精黑名單上，但他仍繼續向外國捐精，包括丹麥和烏克蘭。他透過網上開拓個人捐精市場，並與大型國際精子銀行合作，令他得以在全球「播種」。他又會主動聯絡有意尋找捐精者的夫妻，擴大他的精子使用範圍。現居於非洲肯亞的Jonathan有時會使用化名Rund，以避過審查。

2017年，荷蘭婦科醫生協會（NVOG）曾向Jonathan發出警告，此前有消息稱他在荷蘭的10間不同診所捐精，已生育了至少102個孩子，同年他被當局列入黑名單。去年，Donorkind基金會表示，已確定了10名在荷蘭非法使用自己精子來生育的醫生，荷蘭現正對捐精者進行中央登記。

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責任編輯︰王明芳

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