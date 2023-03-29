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【北極考察】培正北極考察團親子收費18萬　網民︰考察父母財力

中小學 12:01 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

培正舉辦北極考察團，親子同行收費18萬。

過去3年受新冠疫情影響，本港中小學遊學團、交流團等都需要暫停，直至近日疫後復常，港澳培正中小學舉辦北極考察團，首次提供5個名額予香港培正小學小五六學生參加，親子同行收費18萬，令網民嘩然。TOPick向培正小學查詢詳情，仍待回覆。

從網上流傳的WhatsApp截圖中可見有一張學校通告，港澳培正中小學舉辦北極考察團，主辦機構為「香港極地研究中心」，考察基地為挪威斯瓦爾巴群島，會有多位科研專家講解引領。

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參與人數方面，港澳培正中小學師生共約50人，今次提供香港培正小學學生約5個名額，需要進行甄選程序。每名學生必須由一名家長陪同出發，家長團費為15萬元、學生團費為12萬元，原本一大一小原價為27萬元。

不過，通告提及，在校方及校友資助部分費用後，學生團費定為3萬元，即一個一大一小的家庭單位收費18萬元。由於通告上的日期一欄被遮去，無法得悉考察團共有多少日行程。

通告提及參與資格及程序，參加者須為小五或小六學生，體魄強健，具高自理能力；對科研有熱誠及能力，需協助中學學長進行科研實驗。有意參加者須附上自我介紹及北極考察之旅的期望，同時歡迎參與學生與常識科老師商討，自訂簡單的北極科研題目。

這次考察團的通告在網上引起熱論，有網民驚訝小學生可到北極考察，不過更多網民認為收費貴到不合理，「認真考察父母嘅財力」、「名校都唔係俾基層讀嘅」，亦有人直言很多父母用18萬與兒子經歷人生最珍貴的親子時間。

培正中學曾辦兩次北極考察

事實上，培正中學在2018及2020年都有舉辦過北極考察團，其中2018年共有12日旅程，到訪當地極地博物館，以及位於北極圈的大學，另有約7天於船上生活，還到訪中國位於北極的研究所「黃河站」，而今年復辦則新增小學生隨團。

本港生態學家何建宗在2017年起出任培正中學校監，他在北極設有研究基地，該校監年開辦北極考察團，當年學生獲資助後旅費為每人3.8萬元，2020年的旅費亦由12.5萬減半至6萬。

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責任編輯︰王明芳

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