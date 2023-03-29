【致命隆胸】37歲女做隆胸手術　返家背痛狂咳癱軟梳化一睡不起

▲ 37歲女做隆胸手術，返家背痛狂咳一睡不起。

隆胸手術有風險！一名37歲女子日前在接受隆胸手術後，回家感到背部疼痛且咳嗽不止，倒在梳化上睡著後便一睡不起。

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綜合外國媒體報道，泰國37歲女子Kanokwan在本月23日接受隆乳手術。為方便路程，她暫住在妹妹家中。手術在當日晚上11點左右結束，Kanokwan在24日凌晨回到妹妹家中，在梳化上睡著。不久後她醒來，卻感覺背部疼痛、全身虛弱，且劇烈咳嗽不止。她向妹妹表明自己非常痛苦，之後又再倒下睡著。

不到6小時喪命

妹妹得知Kanokwan的情況後擔心得徹夜難眠，並一直在旁照看。直至凌晨4點，妹妹發現Kanokwan失去意識，隨即報警。可惜，在救護員抵達時，Kanokwan已回天乏術。根據驗屍報告，Kanokwan死因是「胸部出血」，但法醫未詳細指明是否因隆乳手術造成。

死者的59歲母親表示，女兒一直非常健康，沒有潛在疾病，卻在隆胸手術後不到6小時喪命，因此堅信是這場手術奪走了女兒性命，要求相關診所負責；然而診所至今仍未公開回應。

目前，死者遺體已被送回老家，安排舉行葬禮。不過，由於家屬希望能再接受更徹底的驗屍，遺體尚未進行火化。

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責任編輯：羅嘉欣