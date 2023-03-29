【飲食界盛事】亞洲50最佳餐廳2023出爐　香港5間餐廳上榜中菜廳大班樓獲第13名【內附香港名單】

▲ 亞洲50最佳餐廳於3月28日晚公布，香港有5間餐廳打入50大，比去年少一間。

2023年亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）頒獎典禮剛於3月28日晚於新加坡圓滿舉行，今年更是自2019年疫情爆發以來，首度以實體形式舉行頒獎典禮，來自多個國家及城市的廚師及其團隊也親身到場參加，場面熱鬧。

今年度亞洲50最佳餐廳榜單涵蓋來自19個城市的餐廳，包括7間新上榜，以及8間再度入圍的餐廳。今屆大贏家為新加坡名曼谷，總共各有9間上榜餐廳，並在榜單中名列前茅。

榜首之位就由曼谷的Le Du奪得，Le Du自2017年起已是亞洲50最佳餐廳的常客，由年輕新晉廚師Thitid“Ton”Tassanakajohn掌舵，以當地時令食材入饌，並將法式烹調技藝融入現代精緻的泰國料理中，藉此向當地農產品致敬。

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至於大家最關心的香港餐廳排名，成績最好的依然是中菜廳大班樓，不過就由去年的第5位跌至第13位，位居其後則有法國菜Neighbourhood（第29位）、中菜廳永（第37位）、法國菜Mono（第41位）及 Caprice（第49位）。

聯同早前公布的51至100位名單中，包括有Ta Vie 旅、甬府、Ando、Estro、8 1/2 Otto e Mezzo Bombana、鮨晴、新榮記及Vea，香港總共有13間餐廳上榜。

第1位至10位名單︰

1.Le Du（曼谷）

2.Sézanne（東京）

3. Nusara（曼谷）

4. Den（東京）

5. Gaggan Anand（曼谷）

6. Odette（新加坡）

7. Florilège（東京）

8. La Cime（大阪）

9. Sorn（曼谷）

10. Narisawa（東京）

香港得獎名單︰

13. 大班樓

14. Neighborhood

37. 永

41. Mono

49. Caprice

53. Ta Vie 旅

54. 甬府（新上榜）

61. Ando（新上榜）

62. Estro（新上榜）

70. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana

99. 新榮記

100. Vea

記者︰黃依情