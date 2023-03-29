【過渡屋】房屋局計劃推中央平台　容許申請人一次提交3個選項無須逐個交表

▲ 房屋局副局長戴尚誠。（資料圖片）

房屋局計劃推出中央平台，統籌過渡屋項目申請。房屋局副局長戴尚誠今日（29日）早上在電台節目表示，會先於本年第二季度推出中央通用申請表格，並會上載統一資料到網站，包括位置、單位類型及租金等，幫助申請人揀選心儀單位，更容許申請人一次過提交3個選項，無須逐個項目交表，局方再按揀選的優先次序審批申請，當首選不成功會自動輪候次選，相信可節省逾一半處理時間。

他亦指，有關過渡屋申請的中央統一平台預計於本年第四季度推出，並於明年第二季度加入更多功能，包括即時查詢項目剩餘單位數量及分析數據功能等。

經民聯議員盧偉國亦於電台節目上指，政府應該盡快推出有關統一平台，又強調措施過慢，稱「早應該在過渡房屋申請中加入選項」，方便市民。

隨着未來有更多過渡房屋落成，房屋局亦建議放寬輪候傳統公屋不少於3年申請人（甲類租戶）及其他申請人（乙類租戶）比例，容許營運機構靈活處理租戶申請，吸納更多有逼切需要的人士。為取得平衡，當局無意取消兩類租戶申請人比例的要求，但不排除日後於部分項目設定甲類租戶優先。

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記者：梁凱婷