  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】

娛樂 17:33 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

前TVB《東張西望》主持林泳淘（WingTo）有份參演ViuTV新劇《和解在後》。

前TVB《東張西望》主持林泳淘（WingTo）自離巢後迎接各種新挑戰，WingTo先後接拍ViuTV劇集及擔任開電視、AMM亞洲心動娛樂節目主持，早前她與其他本地畫家一同開畫展，作多線發展。

本周首播的ViuTV新劇《和解在後》亦發現林泳淘的蹤影，WingTo於《和解在後》飾演「搵嘢嚟講」主持談多多，與黃溢濠和尹光有對手戲。

【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下

    點擊圖片放大
    +9
    +8

《東張西望》回憶殺

林泳淘坦言拍攝時令她回想起做《東張西望》主持的情況，她大讚劇組：「劇組很細心，劇集內的對白是由恒導和編劇一班同事特意觀看多集《東張西望》而寫出來的，當我說的時候都覺得很有Feel。他們很好，會問我很多意見，問我以前工作的情況，將《東張》很完整地活演出來。他們為我這個小小的角色付出很多時間和心機。」

【東張女神】林泳淘轉投ViuTV打天下　WingTo回顧《東張西望》最難忘的一次採訪【有片】

    點擊圖片放大
    +14
    +13

林泳淘拍濕身戲

談多多於採訪時慘被淋濕全身，林泳淘說：「劇組準備了數套一模一樣的衣服，亦有安排打底予我，擔心出現NG的情況。幕後服裝那邊很好、很細心，準備了很多。」

談到今次的拍攝，林泳淘覺得很開心，「自己都少拍劇，每次能拍劇的時候都很開心，可以嘗試新事物。今次做主持，可以拍劇之餘，亦做到自己擅長的事。整套劇的內容都很正，希望大家看得開心。」

她透露：「看到愈後的劇情，每個Case都會令人很感觸。」

    點擊圖片放大
    +14
    +13

演藝事業發展

原名林冬冬的林泳淘曾是組合Lacee Lacey成員（當時以藝名林熙出道），後參選2012年度香港小姐競選，落選後成TVB合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。

林泳淘於2019年離巢TVB轉當YouTuber，且作多方面嘗試，觀眾可於不同平台上看見其作品。

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】
13:50 2020/04/06
【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】
【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
23:00 2023/02/19
【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑
18:42 2021/04/22
【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑
【東張女神】林泳淘轉投ViuTV打天下　WingTo回顧《東張西望》最難忘的一次採訪【有片】
18:06 2019/10/18
【東張女神】林泳淘轉投ViuTV打天下　WingTo回顧《東張西望》最難忘的一次採訪【有片】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曼谷鬥騷身段　戒口以最佳狀態派福行【多圖】
16:30 2023/03/12
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曼谷鬥騷身段　戒口以最佳狀態派福行【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
15:06 2023/03/18
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】

你可能感興趣

【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】
13:50 2020/04/06
【打天下】林泳淘做YouTuber被問三圍數字　女神WingTo講有否後悔入TVB【有片】
【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
23:00 2023/02/19
【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑
18:42 2021/04/22
【宅男女神】林泳淘下月結婚當人妻　跟初戀男友結束14年愛情長跑
林泳淘 娛樂人物職業 和解在後 東張西望 電視劇 ViuTV 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
今日 10:36
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！