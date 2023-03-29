【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】

▲ 前TVB《東張西望》主持林泳淘（WingTo）有份參演ViuTV新劇《和解在後》。

前TVB《東張西望》主持林泳淘（WingTo）自離巢後迎接各種新挑戰，WingTo先後接拍ViuTV劇集及擔任開電視、AMM亞洲心動娛樂節目主持，早前她與其他本地畫家一同開畫展，作多線發展。

本周首播的ViuTV新劇《和解在後》亦發現林泳淘的蹤影，WingTo於《和解在後》飾演「搵嘢嚟講」主持談多多，與黃溢濠和尹光有對手戲。

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《東張西望》回憶殺

林泳淘坦言拍攝時令她回想起做《東張西望》主持的情況，她大讚劇組：「劇組很細心，劇集內的對白是由恒導和編劇一班同事特意觀看多集《東張西望》而寫出來的，當我說的時候都覺得很有Feel。他們很好，會問我很多意見，問我以前工作的情況，將《東張》很完整地活演出來。他們為我這個小小的角色付出很多時間和心機。」

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林泳淘拍濕身戲

談多多於採訪時慘被淋濕全身，林泳淘說：「劇組準備了數套一模一樣的衣服，亦有安排打底予我，擔心出現NG的情況。幕後服裝那邊很好、很細心，準備了很多。」

談到今次的拍攝，林泳淘覺得很開心，「自己都少拍劇，每次能拍劇的時候都很開心，可以嘗試新事物。今次做主持，可以拍劇之餘，亦做到自己擅長的事。整套劇的內容都很正，希望大家看得開心。」

她透露：「看到愈後的劇情，每個Case都會令人很感觸。」

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演藝事業發展

原名林冬冬的林泳淘曾是組合Lacee Lacey成員（當時以藝名林熙出道），後參選2012年度香港小姐競選，落選後成TVB合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。

林泳淘於2019年離巢TVB轉當YouTuber，且作多方面嘗試，觀眾可於不同平台上看見其作品。

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記者：梁樂欣

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