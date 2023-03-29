【林作下線】20歲保險從業員騷T-back照　Christy「出股惑」：試咗一條都咁大迴響【多圖】

▲ 林作的女下屬Christy因穿T-back自拍，成為網民討論對象！

林作自進軍保險業界後，現時帶領著80人，其下屬有不少也是年青貌美的女生，除了有去年由林作媽媽提名參選港姐的霍穎璇（Bronte）外，現年20歲的Christy Lam近日因一則大膽帖文而成為網民焦點！

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Christy「出股惑」

有網民在連登討論區內以「林作女下線好似有售後服務」為題，轉載Christy身穿黑色上衣、黑色T-back並對鏡自拍的帖文，帖文中寫道：「𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟， 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒.」。

網民在討論區上對其打扮各有看法，「好似係見客制服嚟」、「要買幾多先」、「呢單林作全程唔出聲 唔抽水知咩料啦」。

有網民留言問Christy何解在室內也戴著口罩，她回覆說：「出街前影」，又有人問及Telegram群組，Christy則指自己只有Whatsapp群組。

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Christy：搞到我差啲畀老細鬧

這一則「出股惑」的帖文引來極大的迴響，受到網民關注也被不少傳媒報導，而林作老闆向展鵬也曾公開批評另一間保險公司的女保險從業員在社交平台晒性感照，未知Christy有否因事件而被「照肺」呢？

Christy在IG限時動態中提到：「希望連登仔唔好搞大件事，搞到我差啲畀老細鬧」、「連登仔 我唔敢得罪你 希望唔好搞到我冇咗份工」。

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著T-back有原因

Chirsty在IG限時動態中分享一則私訊，就是她被邀請參與Model工作，她寫道：「本身係為咗支持香港舖頭先買，買咗幾條褲同內衣，試咗一條都咁大迴響，我都想著下啲靚T-back。」

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