【電子支付】康業十萬住戶可VISA交管理費　推廣期內獲現金回贈

▲ 全球電子支付領導公司Visa今天宣布與創新物業及設施管理企業康業服務有限公司合作。（Visa提供）

全球電子支付領導公司Visa今天（29日）宣布與創新物業及設施管理企業康業服務有限公司（康業）合作，超過100個康業住宅物業內逾10萬名住戶可使用Visa卡繳付物業管理費。通過是次合作，Visa將支援康業SoProp手機應用程式的電子支付服務。SoProp 是康業自行研發的綜合屋苑資訊手機應用程式，為住客提供即時資訊、屋苑通告，及預約會所、屋苑活動等一站式服務。

為慶祝是次合作，於2023年4月1日至7月31日推廣期間，合資格Visa持卡人透過SoProp手機應用程式繳付物業管理費累計達3,000元港幣，便可於其Visa 卡賺取一次性50元港幣的獨家現金回贈優惠。康業住宅物業的住戶只要下載SoProp手機應用程式並綁定Visa卡，即可繳付物業管理費及享受優惠。此外，於優惠推廣期間，指定屋苑的住戶通過SoProp手機應用程式首次啟用「使用The Point帳戶 登入」功能後，即可額外賺取$50 Point Dollar獎賞。

Visa 香港及澳門商戶業務總經理吳佩凌表示，Visa 致力推動香港數碼經濟發展，並期望透過是次合作， 全力支持康業推行電子支付，及擴展其為數碼世代而設的客戶互動系統。Visa的願景是建構一個支付友善的網絡，讓消費者隨時隨地能夠進行交易。該概念不僅限於物業管理，同時包括交通、快餐店、教育等更 多日常所需的領域。Visa將繼續透過深受信賴的全球支付網絡，持續為合作夥伴和商戶提供最佳支付和收款方式，讓更多人連繫全球經濟。

康業服務有限公司主席及行政總裁鄺正煒表示，隨著數碼化興起，康業一直探索以科技為本、流動先行的客戶服務系統以提高住戶生活質素。是次與Visa聯手啟動手機應用程式內的電子支付，是推動一站式無縫物業管理體驗中不可或缺的一步。康業秉承著母公司新地「以心建家」的核心價值，致力為客戶提供專業優質的服務。作為房地產科技的先驅，康業十分期待與Visa等值得信賴的合作夥伴攜手為客戶帶來更多智能應用及創新服務。

是次聯乘優惠由Visa Loyalty Platform Services (VLPS)技術支持，並整合Cybersource支付安全解決 方案。作為Visa會員獎賞方案一部分，VLPS技術能夠提升合作夥伴提供現金回贈以連繫客戶的能力，從而協助他們建立電子商務生態。商戶可以透過Visa的解決方案及網絡，輕易與消費者建立及維持長久的客 戶關係。

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責任編輯：吳穎嵛