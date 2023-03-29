【癌症殺手】名醫20年內患4癌症　從小愛吃3類食物養成致癌體質

▲ 台灣心臟科醫生陳衛華20年內患4癌症，從小愛吃3類食物養成致癌體質。（Facebook「陳衛華醫師粉絲團」圖片）

良好習慣自少做起，台灣心臟科醫生陳衛華從30多歲起，接連患上4種癌症，雖然曾被判斷只有10年性命，但他卻早已活過大限。陳衛華曾接受台灣媒體訪問，指分析過去的生活習慣發現，因童年愛吃3類食物，養成容易致癌的體質。

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綜合台媒報道，陳衛華醫生從30多歲起連續患上骨癌、腎癌、甲狀腺癌、血癌4個嚴重癌症。陳衛華曾在訪問中表示，自己小時候喜愛喝汽水、吃零食、鹽酥雞等油炸食物。

陳醫生憶述，小時候上下學途中有一間雜貨店的老闆很疼愛自己。當他經過雜貨店時，老闆經常把他水壺的水倒掉，再換成汽水，慢慢養成了「汽水當水飲」的習慣。

長大後，他工作忙碌，在醫學院時經常要巡房看症，回到家已晚上9、10點，經常捱夜，第二天清晨5點就要起床，準備早上開會。壓力大時也愛吃甜食，又試過一天抽兩包煙，久而久之身體就出現問題。

後來陳醫生嘗試改變自己的生活習慣、放鬆心情，再配合癌症療程，成功重拾健康。他勸勉身邊人要保持健康，就要忌捱夜和戒煙酒。而良好飲食習慣亦應從少早起，以下是6種孩子忌吃的食物：

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責任編輯：羅嘉欣