【最帥展昭】逆齡何家勁領取樂悠咭　不老男神靠3招凍齡：最緊要保持童心

▲ 何家勁被封「凍齡男神」。

被譽為「最靚仔展昭」兼古裝男神的何家勁，近年長居內地兼發展其食品公司生意，有指其身家過億獲封為「黃金單身漢」。

日前何家勁返港領取樂悠咭，63歲的他凍齡有術，英氣外表依然吸引，難怪被網民笑指「跟真實年紀不相符」。

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何家勁於微博分享一張拿著樂悠咭照片，當中他寫道：「以後坐公車和地鐵有福利啦！何伯正式進入壯年老人模式！」，雖然他自稱為「何伯」，惟其外表全沒老態，連老人斑和皺紋也不多，除了臉頰比前圓潤之外，似乎跟當年的展大俠沒大變化！

▲ 何家勁日前返港領取樂悠咭。（取自微博）

網民：記得帶身份證

容光煥發的何家勁看起來完全不似63歲，難怪網民紛紛留言：「我不信，身份證看看」、「你記得帶身份證，人家以為你偷卡的。」、「哥仔，唔可以用屋企人的老人證啊哈～」、「怎麼看都正值壯年」和「這是年齡與實際不符的最形像說明」等。

這位「不老男神」似乎不介意年紀大，去年他在微博曬出近照，當中自嘲：「老人福利真多！60歲以上剪頭2塊！排隊中」

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不老男神愛運動

其實何家勁曾分享其養生秘訣，入行前為足球員的他喜愛運動，即使長居內地也沒有發福，身材弗爆，更擁有結實胸肌和麒麟臂。

除了游水和踢波之外，何家勁也愛做gym，他曾經分享做掌上壓的片段，只見他每做一下掌上壓，也會凌空跳起，足見其身手依然敏捷。

何家勁曾跟網友分享心得，他說：「其實不光是堅持兩個字，最重要的，還是把它培養成你的興趣，運動已經是我生活的一部份，也是我最大的樂趣、最大的興趣。所以呢，運動對我來說，等於吃飯一樣，你要不要食飯？」

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男神擁有童心

至於飲食方面，何家勁每天吃早餐前，都會空肚飲一杯全穀物，不但止飽肚，由於纖維豐富，有助腸道暢通。

他曾說：「現在的飲食以全穀物和生果為主，其他就沒有戒口，想吃甚麼就吃吧，不過記住晚餐就要吃得清淡。」

靠飲食和運動之外，何家勁還有另一凍齡心得，當中心境是重要，他說：「最緊要是保持童心，日日都要心情愉快。」

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