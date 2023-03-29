【荷蘭Pop Guide】 AV女優剖白心路歷程　胡敏芝試着超性感胸圍款式

▲ 好激！

因主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》為港人熟悉的荷蘭土生土長華人張震宇CJ，帶領兩名J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）主持綜藝節目《荷蘭Pop Guide》，試勻荷蘭特色食買住潮點，體驗最貼地的荷蘭生活及美食。

三名主持將繼續挑戰觀眾眼球，體驗荷蘭各大「性」地；當中最特別的，要數全球首間5D 色情影院，只需約140港元便可入場體驗5D色情電影。

【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活 Karen感難受：好需要勇氣

走訪球首間5D 色情影院 訪問影片女主演

入場者戴上院方提供的3D眼鏡後，觀影椅子便會像過山車般前後擺動兼又上又落，除了銀幕上播放的影片，還有激光及白泡等不同元素加強觀影效果，極盡官能刺激。

最搞笑的是，Ending噴白泡一刻，Alan嚇至目瞪口呆，Karen則面青青謂沒想過色情電影可拍出如此境界，到底係咩境界？

席間影片女主演Daphne Laat除了陪睇戲，更接受了三位主持訪問。有七年拍攝經驗的Daphne，笑言入行第一天即一口氣拍了三部影片，並驚爆拍攝過程是「打真軍」。

她透露丈夫本身亦有參與相關影片拍攝工作，但後來因為某些原因只剩下她自己繼續拍。Daphne又指十分享受自己的工作，而父母則基於一個理由開始慢慢接納她，到底是甚麼原因令Daphne丈夫退出拍攝工作，及令Daphne重獲父母支持？

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發掘有趣新事物 試穿薯片戰衣

除了「性」地探秘，製作組亦發掘了荷蘭不少有趣新事物，有CP值超高的12歐元全日任食美味燒排骨；有售價高達1,700萬港元的超豪華靚裝豪宅的Tour Guide，該豪宅特別之處除了據聞持有人是Justin Bieber外，其地理位置更有利親近當年皇室。

而在眾多新奇有趣事物中，以全球僅得5件、由20包薯片製作而成的薯片戰衣最為吸睛，每件拍賣價高達萬三歐元，透過拍賣獲得的款項將用作買飯派予有需要人士用途，別具意義。

另值得一提的是，甚為尊重人權的荷蘭，原來連牢獄生活亦與別國不同，除了被判終身監禁的每25年有一次「重新」機會外，在囚人士的伙食及個人需要亦受到重視，每名囚犯每個月可得到兩小時的「性服務」。

▲ 試穿薯片戰衣

試穿樂壇天后后穿過的胸圍款式

另Karen還獨自走訪了有「最潮胸圍」之稱的荷蘭超大型胸圍內衣店，該所店舖的經典胸圍款，就連Lady Gaga都是捧場客，另Britney Spears及Rihanna亦分別穿過該店的胸圍拍攝MV及唱片封套。

難得來到連國際樂壇天后都爭住力捧的潮爆胸圍店，Karen自然唔放過試著機會，Karen試著前先是八勻樂壇天后穿過的胸圍款式，其間睇中一款「網狀」胸圍兼大表驚奇；經過千挑萬選，Karen最後鼓起勇氣試穿其中一款，試穿後更讚不絕口謂：「好優雅、好有女人味，仲要自信倍增！」

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