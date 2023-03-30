【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長

▲ 峰哥接女兒放學被老師誤會是男友。

香港人一般較遲婚生仔，但內地文化卻恰恰相反，很多男女20歲前已經結婚，更實行有仔趁嫩生。內地一個後生爸爸日前到中學接女兒放學，由於外型「太young」令老師產生誤會，以為是學生的男朋友前往接放學，老師更擔心女生太早拍拖要見家長，令人苦笑不得。

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被誤會的年輕爸爸名叫「峰哥」，今年38歲，在社交平台「抖音」人氣高企，皆因他經常與女兒及太太拍片，分享一家生活的日常。峰哥與18歲的女兒琪寶經常出雙入對，兩父女又愛穿「情侶裝」，又會一起去cafe、吃火鍋打卡。「峰哥」對女兒照顧無微不至，更經常跪下為女兒綁鞋帶，像極了韓劇的冧女橋段，舉動似情侶多過父女。

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因為這個美麗的誤會，令兩父女在網絡再引起熱話，不少網友都笑指「真的是爸爸嗎？」、「為甚麼我覺得老媽有點多餘？」。峰哥在女兒面前是個不折不扣的「前世情人」，兩父女溫馨片段無數，峰哥眼中的女兒是呆呆的可愛，他寫道︰「父女簡單的幸福就是你在鬧，我在笑，世界很大，幸福很小，有你們就足夠」。

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