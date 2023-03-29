【免費美食】戶戶送美食車期間限定免費派小食　巿民上載美食車活動到IG可做善事【內附日期及時間】

▲ 戶戶送美食車於4月2日至4月13日會走勻不同區，免費派發美食。(戶戶送提供)

繼上周六(3月25日)戶戶送美食車在銅鑼灣派發超過 1,000 份免費小食及飲品後，在 4 月 2 日至 13 日趁着長假期，戶戶送美食車會繼續穿梭於港九各區，為大家發掘各區街坊至愛的「美食寶藏」，品味蘊藏各區優質美食。

大家只需下載戶戶送應用程式，輸入指定優惠碼，即可免費領取美食並獲得一系列優惠劵，先到先得，派完即止。

活動將按時段於不同地區進行，包括尖沙咀、灣仔、旺角及銅鑼灣，每個時段提供超過100份來自指定餐廳的招牌美食，包括：上海弄堂、囍八方、地茂館甜品、湊湊火鍋‧茶憩、水門雞飯、蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室和 Jacomax Pizza 等。

為了確保所有人都能品嚐美食，活動將在下午12:30 至晚上 7:30 在不同地區進行，以便更多人能大飽口福。

▲ 大家只需下載戶戶送應用程式，輸入指定優惠碼，即可免費領取美食。(戶戶送提供)

除了派發小食外，戶戶送鼓勵大家邊享用美食，邊打卡做善事。市民每上載一張美食車活動相關的照片於 Instagram ，標籤 #Deliveroominifoodtruck 或 # 戶戶送美食車 ，然後標籤 @deliveroo_hk，戶戶送會向聖雅各福群會捐贈一份飯餐，以美食傳遞愛心。

4月2日及4日派發地點及時間：

4月2日 尖沙咀海防道

湊湊火鍋‧ 茶憩(12:30-14:30) 大紅袍奶茶、鮮檸檬錫蘭紅茶 雞翼山 (14:45-16:45) 文青風玫瑰雞翼(2 隻） 地茂館甜品(17:00-19:30) 芒果西米小丸子

▲ 早前在銅鑼灣派發美食相當受歡迎，共派出約兩千份。(戶戶送提供)

4 月4日灣仔地鐵站(灣仔電腦城)

蘇媽.蘇媽(12:30-14:30) 椰香咖央多士 囍八方(14:45-16:45) 獨門秘製菜脯 時代冰室(14:45-16:45) 菠蘿包 龍點心(17:00-19:30) 點心三拼(荀尖蝦餃皇、松露野菌晶瑩餃、酸菜魚鳳眼餃)、芝士腐皮卷、鹹水角

記者：招美寶