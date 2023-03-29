【國王的伸冤】揭理查三世身世　入場前要5大備忘

▲ 《國王的伸冤》

由《英女皇》（The Queen）金像級名導史提芬費雅斯 （Stephen Frears） 與金球影后《忘形水》（The Shape of Water）莎莉賀堅絲 (Sally Hawkins) 首度合作電影《國王的伸冤》（The Lost King）講述家庭主婦菲莉帕蘭利改寫英國歷史，為英格蘭國王理查三世尋找其失蹤墳墓並為他正名。

以下為大家介紹電影的5大看點，以及主角理查三世的基本介紹，讓大家入場前做定功課。

1. 真人真事改編

電影根據英皇理查三世遺址出土傳奇事蹟改編。故事真實主人翁菲莉帕蘭利是一位來自愛丁堡的單親媽媽，某日菲莉帕在觀賞莎士比亞舞台劇後，對主角理查三世產生濃厚興趣。

隨著研究日深，她發現理查三世不但與莎士比亞筆下描述的陰險小人形象大相逕庭，而且歷史中記載的殘暴「篡權者」事蹟亦有待商榷，於是花了7年半時間研究理查三世，除得到當地政府、媒體、考古學家的支持，更成功挑戰及推翻歷史學家的論點，最後找到理查三世的埋葬地以及為他平反。

2. 與「奇異博士」為遠親

理查三世（1452年─1485 年）為英國約克王朝最後一任國王。

理查三世的統治期於1483年開始，只維持了兩年。他最終於1485年，在與亨利都鐸的博斯沃思之戰中敗陣 ，其屍體被送到附近的李斯特鎮，並沒有進行任何儀式就被埋葬。傳聞指他原來的墓碑在修道院遷拆時被移走，遺骸被丟進索爾河。

其後經過菲莉帕蘭利的努力，理查三世得以正名，並於2015年3月26日以莊嚴隆重的儀式重新安葬在李斯特大教堂。

身為理查三世的第十六代遠親，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）亦有出席，並在儀式上頌讀詩歌。無獨有偶，他在劇集《The Hollow Crown》中曾飾演理查三世。

3.《英女皇》金像級名導作品

導演史提芬費雅斯 （Stephen Frears）是當代英國影壇中的全方位導演，拍攝題材多變，作品更兩度獲得奧斯卡最佳導演獎提名，代表作品包括《英女皇》。

史提芬費雅斯擅長拍攝真人真事題材電影，亦在今次的電影中為理查三世平反，描述了他鮮為人知的另一面：「他在這部電影中是一個英雄人物，不像其他作品那個駝背陰險小人的形象。想藉此帶出理查三世除了為英格蘭帶來穩定，甚至有很多德政，影響後世深遠，例如推動『無罪推定原則』的司法制度，即在被證明有罪之前，所有人都是無罪的。」

4. 金球影后實力演出

英國著名女演員莎莉賀堅絲獲獎無數，實力不容置疑，最為人熟悉的作品包括《忘形水》（The Shape of Water），更入圍奧斯卡金像獎及金球獎等。

莎莉賀堅絲於《國王的伸冤》中憑精湛演技被觀眾大讚，演活故事主人翁菲莉帕蘭利不屈不撓的堅強角色。而她亦毫不保留表達自己對這個劇本的喜愛：「當我想起現實中的菲莉帕，她就像水一般，永不放棄。而且我非常喜愛劇本中充滿幻想的橋段，完美地將過去和現在的事情連接起來，不只很聰明同時十分有趣。」

5.《權力遊戲》型男擔綱

型男哈利萊特在電影中飾演男主角理查三世，其最為人知的作品是在著名電視劇《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演龍母的哥哥Viserys Targaryen。

外型俊俏的他散發著濃厚的貴族氣息，事實上亦與他的家族背景有關，哈利的爸爸Jonathan Lloyd 為文學著作代理商，媽媽Marion Dickens為著名兒童書出版商，更加是英國偉大的作家狄更斯的後裔，所以哈利身上算得上是流著大文豪的血，因此氣質非凡的他飾演理查三世這個角色可謂入型入格。

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