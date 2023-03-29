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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【個人私隱】300地產代理參加網上講座　提升對「起底」罪行的認識

社會 12:24 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

地產代理監管局行政總裁韓婉萍女士（左）與私隱專員鍾麗玲女士（右）合照。

地產代理監管局與個人資料私隱專員公署於本周一（27日）舉辦一個專為地產代理而設的網上講座，題為「地產代理業界：認識保障個人資料私隱」，吸引了超過300位參加者參加，期望講座能提升從業員對「起底」罪行的認識，從而避免在從事地產代理工作違反《個人資料（私隱）條例》。

講座向地產代理從業員介紹直接促銷的規定和《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》中有關「起底」罪行的重點，分享了涉及地產代理業界的相關個案，和地產代理從業員的個人資料管理良好行事方式。

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監管局行政總裁韓婉萍致歡迎辭中表示，希望從業員透過今天的講座，對「起底」罪行、直接促銷的規定，以至對管理個人資料的良好行事方式等有更深入的認識。

私隱專員鍾麗玲女士表示，私隱專員公署很高興與監管局合辦這次的講座，相信講座可以提供適切的資訊，協助地產代理從業員了解及遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，進一步保障客戶的個人資料私隱。

這個網上講座是監管局持續專業進修計劃的其中一個重要活動，錯過講座的從業員，可以由4月開始登入監管局網站（www.eaa.org.hk）內的電子服務重溫講座的錄影。私隱專員公署亦會將講座片段上載至公署網站（www.pcpd.org.hk）。

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記者：鄧凱文

網絡保安 代理商 罪案 地產 行政 地產代理 地產代理監管局 罪行

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