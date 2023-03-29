李克勤港樂演唱會今日公售　自爆曾為盧淑儀寫情歌

▲ 克勤被樂手李少霖及李太胡淑徽的故事感動。

李克勤5月假紅館《弦續李克勤‧港樂演唱會》門票今日（29日）公開發售，克勤亦非常忙碌，剛由新加坡、曼谷等地演出回來，馬上為演唱會籌備及開會。他表示今次個唱是聯合國式音樂及友情大交流，因為香港管樂團的樂手，來自五湖四海，首席指揮是菲律賓人，小號手是泰國人，另外又有英國、法國、及日本等樂手。

克勤謂第一次做演唱會，籌備工作如此歡樂: 「我同菲律賓總指揮謝拉特．莎朗嘉 （Gerard Salonga） 開會，地點係哥爾夫球場，一路打波一路傾音樂，近年好少時間落到場打哥爾夫，所以真係開心到不得了，佢唔止叻音樂，佢打哥爾夫都一樣咁叻，」

▲ 菲律賓總指揮謝拉特．莎朗嘉

他又同圓號（ Horn）李少霖及李太胡淑徽一齊上山頂，細談愛情故事：「兩個係遠矩離戀愛始祖，十幾年來談情靠書信神交，互相寫了幾百封情信，佢地問我有冇寫情信比老婆，我話梗係有啦，我重有寫情歌《妳是我的太陽》送比老婆添。」

管樂大師之中，克勤謂最搞笑係首席吹小號（ Principal Trumpet）的巴力勛（ Nitiphum Bamrungbanthum）：「佢係泰國人，帶我去試香港最地道的泰式按摩，走時叫我同按摩講，tell那媽....我問佢做咩叫我鬧人，佢話泰文tell那媽係下次再來、下次再見...笑到我眼水標。」

克勤指今次會拍一些特別的影片，到時於演唱會中穿插，為觀眾帶來歡樂，保証大家會覺得好得意，而舞台今次設計都係非常之特別，希望大家入場會有驚喜。

談到早前優先訂購爆滿，會不會再加場？克勤表示一切看場地檔期及公司安排：「我只知老婆最想我加場，因為佢負責接所有朋友訂飛，日日同好緊張，公司會唔會唔夠飛，太多人落飛，驚到時冇飛得罪朋友。」