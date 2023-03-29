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【育兒心得】不打不罵不等於任何時候都講道理 小霸王形成是成人的過度尊重

育兒經 12:34 2023/03/29

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《親親我好媽》劇照。

喜歡留意育兒書刊的家長，想必都會聽過不打不罵教出好孩子的理念，但筆者仍經常聽到家長對此想法的疑慮，有家長質疑，在教養的過程中，父母真的可以如此克制？不打不罵真的能讓孩子學乖？更有部分家長指出，明明已經不打不罵，好好跟孩子說話，但為甚麼成效不彰，孩子甚至愈來愈難教？變成一個小霸王？

其實不打不罵只是管教的形式，育兒路上仍得管教孩子，只是應以合理的溝通，讓孩子明白當下行為為何要受到約束，真心樂意配合父母的指令。不打不罵並非等同於甚麼狀況下都跟孩子講道理、說服孩子，甚或每當孩子犯錯時，帶到旁邊好好說、慢慢講、拜託他聽話。須知道，小霸王的養成，就是出於成人的過度尊重。成人的過分討好，反而助長了孩子的無理與任性。

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不打不罵實在涉及教養的時機與力度。所謂時機，是指當孩子出現狀況時，父母首先要判斷情況是否嚴重，是否需要立即停止其行為；還是狀況並不迫切，仍可跟孩子談談，讓孩子想想，再決定何謂正確的做法。至於力度，即家長面對孩子狀況時的語氣或行為反應。如上所述，不打不罵不等於遇到嚴重情況時還客客氣氣、慢慢傾。反之，父母必須嚴肅處理，如何掌握適時介入的時機與拿捏反應、語氣輕重的管教手法，這當然不能一概而論，但家長們仍可參考以下的一些要點。

當孩子的行為構成即時危險或直接影響到別人，家長們就應即時介入，處理孩子的行為。例如，孩子在餐廳吃飯時大叫、伸手想把玩枱上的玻璃杯、在馬路上奔跑、闖紅綠燈等，家長們就必須立即出手。以在公共場所大叫為例，家長們必須以堅定的語氣告訴孩子：「請你不要在這裏大叫（簡單而清楚的指令），你這樣做會影響其他人，亦會讓大家耳朵很不舒服（讓孩子明白被約束的原因），你能控制自己嗎？（給予機會，而不是直接喝罵制止孩子行為）。

如果孩子做不到或嘗試挑戰父母的底綫，家長們就可以把行動升級，告訴孩子：「如果你仍是做不到（讓孩子知道其行為未達要求），我會把你帶到餐廳外面讓你冷靜（讓孩子知道父母如何以合理的方法，協助他改正行為），待你準備好才回來（給予機會，再次接納）。」家長只需要講得出做得到，孩子就會明白這條不打不罵的底綫了。

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撰文 : 伍寶珠博士 啟文幼稚園學術顧問

育兒心得 中小學教育 減肥 壓力

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