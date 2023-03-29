【星光大道匯演】重編張國榮梅艷芳陳百強名曲 霹靂舞港隊巡遊向李小龍致敬

▲ 由五位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus、B-boy SoSze、B-boy Four、B-boy SoulGreen及B-girl Ifree領舞。

為推廣香港流行文化及旅遊業，尖沙咀星光大道將於4月23日舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲‧影夢」，以嶄新的編曲及舞蹈方式重塑四位傳奇巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的不平凡故事，向多位已故巨星致敬。是次活動由星光大道管理有限公司及油尖旺民政事務處合辦，四個歌影迷會「李小龍會」、「芳心薈」、「That's Leslie•榮の聯盟」及「為你喝采陳百強歌迷會」協辦。費用全免，歡迎市民及旅客踴躍參與。

MC仁重編金曲

遊活動於4月23日下午2時舉行，以星光大道李小龍銅像旁為起點，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像作為終點。適逢霹靂舞(Breaking)即將歷史性在明年巴黎奧運亮相，令霹靂舞全球大熱，星光大道管理有限公司特別邀請著名獨立音樂人MC仁DJ音樂製作團隊，重編四位巨星的金曲，並注入霹靂舞、街舞新元素，由五位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus、B-boy SoSze、B-boy Four、B-boy SoulGreen、B-girl Ifree首度在星光大道獻技，引領一眾歌影迷會成員、市民及旅客參與巡遊。

最新影片推介

緊接巡遊活動是在香港文化中心露天廣場舉行的戶外《聲‧影馬拉松》，星光大道屆時將劃分為四區，並設有展覽板、巨星經典金句或歌詞，讓巡遊隊伍舞動經過，向李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強致敬。展覽板將展示他們的經典造型，闡述他們成名的不平凡故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描重溫巨星們的歌影視精選名作。

▲ 「星光聲‧影夢」霹靂舞巡遊暨巨星展覽，是向四位巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強致敬。

▲ 由五位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus、B-boy SoSze、B-boy Four、B-boy SoulGreen及B-girl Ifree領舞。

星光大道管理有限公司發言人表示：「今年分別是一代巨星李小龍、陳百強、張國榮及梅艷芳離世50、30及20周年，促成我們破天荒跟四個歌影迷會合作。四位巨星昔日在歌影視的輝煌成就，為本地流行文化留下重要印記，令香港獲得『東方荷里活』的美譽。我們特意以嶄新形式，重新演繹四位巨星的故事及經典樂曲，盼讓本地年輕人及中外旅客也能認識『香港傳奇』。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T