【明星婚紗】最難忘為陳凱琳縫製婚紗峇里島行禮　Grace媽媽一個舉動感動明星婚紗設計師

▲ 明星婚紗設計師Noel表示，陳凱琳媽媽在女兒峇里島婚禮上的一個舉動，令她十分感動。

婚紗設計師Noel Chu有不少明星客人：劉倩婷、王愛倫、李璧琦、王君馨、陳貝兒等等，最近慧妍雅集慈善晚會，朱玲玲、劉倩婷及王愛倫都有穿著Noel設計的衣服亮相。

對於已20多年作為婚紗設計師的Noel Chu來說，婚紗又豈只是一條漂亮的裙而已？！她重視婚紗製作的過程：「現在很多人都追捧名牌，但無想過原來做一件婚紗其實是可以有回憶的。在過程中新娘自己有很多的參與，自己也有份創作，這是買外國牌子不能給與的。」

▲ Noel說疫後，因為等得太久，新娘都希望婚紗更華麗、隆重、搶眼。（攝影：黃建輝）

分享做婚紗最難忘回憶

她卻慨歎今時今日大家只重結果、不著緊過程，而這3年疫情，生意慘淡，她不斷問自己：婚紗何價？尤幸人間有情，得到不少熟客支持鼓勵，未來的日子，她希望幫助有緣人：「除了替身體穿衣裳，也希望為靈魂穿衣。」

說到幫人做婚紗最難忘的回憶，要數陳凱琳（Grace）。「她要求一件classic、timeless及grand的婚紗，而不是新潮的，可以說現代得來又傳統，有少許新派宮廷式的感覺。」

但最令Noel難忘的，就是陳凱琳在峇里島結婚時一個小片段。「婚紗很大件，用一個喼裝，去到巴峇時已皺了。Connie媽（陳凱琳母親）不是叫我們做，而是落手落腳和我一起燙衫。」

這難得的舉動，也令Noel想起兩母女到婚紗店試婚紗時的相處模式。「Connie很錫女兒，兩個人關係好像朋友般，非常令人羡慕，是我給Grace做婚紗見到最靚的畫面。」

不過，平均每個月做15套婚紗晚裝的Noel表示，許多時候明星藝人找她，是沒有甚麼過程可言。「名人的故事不多，因為她們要衫只是告訴你會出席甚麼場合，最緊要是影相靚就可以。」

舊客排除萬難找上門

有故事的多數是一般人。「一般婚紗都是25-28吋腰圍，過肥很難找到。有位東南亞國家的客人，專程來訂造婚紗、晚裝、旗袍，她腰圍36吋、140磅左右，已很難找婚紗。」Noel說她會盡力令她們顯瘦，用錯覺（illusion）、剪裁的技巧，設計的裙形可以遮肚腩之餘，又不會令她們顯得矮小。

Noel說她除了做婚紗，有三分一的生意都是做新娘的母親及奶奶的晚裝。「許多媽咪穿上後，都找回過去的自己，原來都可以咁靚，因為已經忘記了自己曾經靚過。」

▲ 名人要求最重要是影相靚、搶鏡就成，像王君馨這套藍色晚禮服，她看來既性感又纖瘦。（圖片：被訪者提供）

最難能可貴是有位女士N年前在尖沙咀舖（當年婚紗店名字是新婚情報），因女兒結婚時做過晚裝，很喜歡，但Noel現在的店舖——Noel Chu Atelier在上環，為了丈夫60歲大壽，排除萬難找到Noel做衫。「很開心她重獲自信，穿上我幫她設計的服裝很醒神，身邊的人都流露出羡慕的眼光。」

這位女士在疫情嚴峻時，還很關心Noel的狀況。「能夠相遇已經好有緣，我們還成為好朋友，因為我一直無當這是單單一盤生意，而是有很多關係在裏面。最難忘是當大家撲廁紙、撲米的時候，在這些生活細節，她都很關心我是否買到給父親。」

半途出家只重視客人需要

當然疫情期間的影響，不單只是物資的短缺，還有是對婚紗店的衝擊。「我讀社會學，沒有設計學位，中途出家，97年回來加入父母的家族生意。最初都幾順利，而且我設計幾大膽，呼拉圈的婚紗，又或者西裝料做晚裝，玩別人不會做的東西，許多人一看就知是我的作品。」

Noel說她與其他設計師不同之處是：「我沒有他們的pride，我不覺得需要擁有一個品牌，不會將自己看得很大，而是著緊客人的需要、身形、性格去設計。」

Noel慶幸她有一班合作多年的好師傅，會與他們一起研究，做到最好。「我從來不覺得是自己一個人叻晒，因此倘若有任何讚賞，我都說是團隊合作的結果。如果這班師傅不做，客人給我多少錢，我都不能發揮。」

因此，Noel不會說她是一個成功的設計師，「我最成功是願意將最好的，用團隊精神，做到最好給客人。」

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猶幸有熟客支持捱過新冠疫情

可惜，當大家開始追捧外國如日、韓、歐、以色列的作品，就不再欣賞本地的創作。「香港人崇拜外國的牌子，但其實在歐洲，度身訂造高級服裝是很昂貴，很高級的服務，只有名人才可以享用。」

社會運動、3年的新冠疫情令婚紗行業雪上加霜。「我都不知如何捱過，因為很少人結婚搞婚禮。我公司有10人，都盡量留住，叫他們返少些時間，因為好師傅很難請。」

她很感恩有一班太太熟客，在疫情期間，無需要也每隔一、兩個月來訂造服裝作為鼓勵。「因為她們很想支持我，叫我不要放棄，就好像跑馬拉松，沿途有一班啦啦隊在旁吶喊。」幸好她有一些制服、品牌的訂單，而政府也有資助中小企。

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人生下半場替靈魂穿衣

「做了這麼多年，我除了問：婚紗何價？也會問：這生意何價？由97年開始做，我也不知會再做多久。」Noel珍惜每一個機會，也願意不斷求變，相比其他人付出更多。「眼見一些夫婦，婚後生完小朋友無情趣，其實是很危險，婚姻不好，小朋友就是受害者。」

因此到了人生下半場，一直幫人作嫁衣裳的Noel，希望舉辦一些工作坊幫助已婚人士。「我很幸運，可以做這婚紗的行業，雖然不賺錢，但可以做靚的東西，很有滿足感。而且來的客人，不是百分百model身形，穿得她們瘦啲、高了、靚咗，令我很有滿足感，我希望在我人生下半場，再去找另一個滿足感。」

經歷了新冠疫情，Noel感覺到身邊許多人的負能量。「如果上帝容許我，希望能學習怎樣替靈魂穿得漂亮，因為那部分才是最重要。」

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有故事的婚紗

經常為他人作嫁衣，自己的婚紗又是怎樣的呢？話說Noel與建築師男友拍拖10年，因篤信基督教，希望男友信教才結婚。

有一回，二人去以色列旅行，男友旅行前已扭傷腳，要拿拐杖一拐一拐地走路。有一天，他們遊加里肋亞海，突然有許多海鷗在天空上飛翔，不信主的男友，突然感動地說了一句：「God is in nature！」

令Noel感到驚訝。更想不到的是，男友一下船，傷腳就痊癒了。因此，當他們結婚的時候，Noel將這句對他們很有意義的說話，繡在婚紗上，而婚紗前幅，也有一個十字架的設計。

記者：何小雲