【入稟追債】被指借貸未清還　教育家陸趙鈞鴻被入稟追逾1217萬

▲ 教育家陸趙鈞鴻被入稟追逾1217萬。（資料圖片）

創立啟思幼稚園的知名教育家陸趙鈞鴻，日前遭財務公司入稟高等法院，指她與兒子借貸未還，要求追討欠債逾1,217萬元，另須支付利息及訟費。

原告Wealthy Link Finance Limited；答辯人陸趙鈞鴻。

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入稟狀指，自2019至2021年，答辯人與兒子陸永基（譯音）與原告多次達成借貸協議，並曾於2021年12月及2022年1月24日，分別支付利息逾109萬及4.39萬元。

原告指答辯人和兒子未有依條款清還貸款及利息，原告自2021年多次透過律師去信表示貸款及利息已到期，要求立即清還。

原告指答辯人的兒子於2022年11月1日已被頒令破產，基於違反協議，原告於2022年4月及2023年3月，曾透過律師去信答辯人，要求清還本金連利息共逾1,217萬元仍不果，遂入稟要求清還有關款項，另須支付利息及訟費。

資料顯示，陸趙鈞鴻與家人曾被財務公司入稟高院追討欠債8,400萬元，財務公司早前欲出售陸氏用作抵押的渣甸臺裴樂士道8號物業以抵債，惟陸氏因不滿估價太低而拒絕遷出單位，財務公司於2020年5月向高院申請禁制令獲批，法官頒令陸氏遷出單位。

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記者：林育慧