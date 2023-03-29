【教師失德】過去5年25名教師因犯嚴重刑事罪　遭取消教師資格

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

自2019年反修例事件發生後，教師及教學人員的專業操守及行為備受社會關注，根據教育局資料，過去5年間25名教師因干犯嚴重刑事罪行，遭取消註冊教師資格，失德個案總數每年持續增加。局方表示重視教師專業操守，會嚴肅跟進教師違法行為。

教育局局長蔡若蓮今日（29日）以書面回覆立法會議員鄧飛提問指，教育局重視教師專業操守，「教師註冊制度」有助確保獲准在學校任教的教師為「適合及適當的人選」，必定會嚴肅跟進教師涉嫌有違法的行為，並且若證實教師干犯嚴重罪行、失德或專業失當，會遭取消註冊教師資格，日後不得在學校及補習社任教，亦不得進入校園範圍，以保障學生福祉。

過去5年，25名教師因干犯嚴重刑事罪行，例如與性相關、欺詐、刑事毀壞及公職人員行為失當的罪行，遭取消註冊教師資格，2022年更高出過往3年3至4倍，一年有14名教師遭取消註冊資格，2018年則未見任何有關個案。但根據統計，失德個案總數每年持續增加。教育局就此表示，會視乎案件的嚴重程度，以及考慮他們日後再次違法或違反教師專業操守的機會，採取跟進行動，對於罪行較輕的刑事案件，只會向教師發譴責、警告及勸喻信或將事件紀錄在案，但會嚴肅處理嚴重失當罪行，以及部分獲證實教師失德，卻未有被定罪的個案。

過去5年（2018至2022年），教育局就干犯刑事罪行的教師所採取的跟進行動，詳情如下：

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 取消教師註冊 0 3 3 5 14 譴責信 0 0 0 2 0 書面警告 7 17 9 11 12 書面勸喻 1 1 0 0 0 口頭提示／紀錄在案 2 3 5 0 4

教育局強調，學校作為僱主，有責任監管校內的教師，提醒他們作出應有的行為及操守，如得悉教師涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為，必須向教育局呈報，以便教育局跟進其教師註冊。教師亦有責任向學校主動報告，遭刑事起訴的案件。

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記者：梁凱婷