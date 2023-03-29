【隱形戰隊】Cool Sir跳唱《眼睛想旅行》　陳山聰遭Auntie喪摸「假戲真做」

▲ 陳山聰著底衫又唱又跳獲讚有型。

《隱形戰隊》近日正在播映中，昨晚展開「炸彈狂魔案」，案情比之前案件更為複雜，不過每集《隱形》都集齊緊張輕鬆元素，是集搞笑重任落在飾演Cool Sir的陳山聰身上。

事緣Cool Sir遭母親淑珠（蘇恩磁飾）設局與家姐顧晨麗（樊亦敏飾）進行雙人約會。其間Cool Sir因為抽中獎被邀請上台唱歌助慶，豁了出去的Cool Sir忘我大唱《眼睛想旅行》，歌聲與台風亦充滿喜感。

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Cool Sir被圍

之後，Cool Sir再在一班「婦女」包圍下開心跳舞，作為現場觀眾的邢風（劉穎鏇飾）則全程High爆喪幫Cool Sir影相。

網民亦被全長僅45秒的「山聰歌舞場面」觸動神經，留言大讚山聰著起底衫勁有型：「咁大隻著底衫好型」、「山聰真係型到冇朋友，又大隻又高」、「估唔到Cool Sir有唱歌同搞笑天份」、「Cool Sir好可愛」、「點解唔係唱《ABCD》」、「可以上《中年好聲音》」。

▲ Tiffany反應。

山聰受訪時則笑言：「你知唔知嗰場所有臨時演員，因為搵晒啲媽媽Auntie嚟，嘩！佢哋直情開心到哩，基本上Jazz唔使點教佢哋做戲，佢哋都識得點做架喇。佢哋好投入，Jazz話盡情摸山聰啦，嘩！佢哋真係，我畀佢哋摸到真係..正呀！」

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