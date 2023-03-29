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【隱形戰隊】陳展鵬10年後再演奸角獲激讚　曾當地盤工靠努力捱出頭住千萬豪宅

娛樂 16:21 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳展鵬相隔10年再演奸角，演出獲網民熱烈期待。

TVB劇集《隱形戰隊》昨晚（3月28日）展開「炸彈狂魔案」，涉案主要人物陳展鵬首度登場，飾演能夠操控人性、洞悉人心的心理專家匡勝天，被譽為「隱形戰隊」最強敵人。

這位「腦力Big Boss」出場果然氣場勁，坐在監倉的會客室中，以冷靜陰沉眼神說話，又不時露出極自信微笑，更說中女女（林子善飾）痛處：「呢位阿Sir，冇咗隻腳都可以做警察嘅咩？」語畢慢慢流露出陰險奸笑，讓人不寒而慄。

【隱形戰隊】「腦力Big Boss」匡勝天登場　陳展鵬不怕演奸角嚇親女兒

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今次是陳展鵬相隔10年再演奸角，不少網民均表示期待：「最鍾意睇陳展鵬做奸角」、「陳展鵬今次應該好有發揮」。

對於飾演奸角會否嚇怕女兒小豬比，他直言女兒十分理解演員一職：「會同佢講係假嘅，就好似故仔書入面啲角色咁，爸爸嘅工作就係去演繹唔同嘅角色，咁佢會了解到爸爸嘅角色唔係真實嘅我。」

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前港隊乒乓球手

現年46歲的陳展鵬自小熱愛乒乓球的陳展鵬於13歲開始接受銀禧體育學院訓練，先後加入香港青年隊及港隊。他練波初期遇過不少挫折，曾表示：「很多人都打直拍，而我則打橫拍，以前經常輸波，直到後來才漸漸有經驗及水準。」

勤力的他以前每天放學後都會練習，且會打至晚上10時，直到其教練離開球隊後，他才跟隨退隊及轉投娛樂圈。

【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝　斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】

演藝初期不順利

陳展鵬中五畢業後便參加第七期TVB藝員訓練班，畢業後成為旗下藝人，不過多演一些小角色。

1996年他初登大銀幕，以電影演員身份參演多套電影，之後獲當時全球規模最大的寶麗金唱片公司簽約成為歌手，可惜當年經濟不景，娛樂圈生態欠佳。

其後簽約亞視，當年在亞視在月曆造型更被瘋傳至今，甚為經典。

可惜演藝路不順利，陳展鵬經由打乒乓球時認識的判頭介紹下當地盤工，他曾說：「馬死落地行，為維生曾經亦當過地盤工。」可是，他從業半年後因工令腳部受傷，為生計也要捱下去。

2008年，陳展鵬重返TVB拍劇，其演出開始受到家庭觀眾愛戴，於2016年更憑《城寨英雄》的拳佬一角奪得視帝寶座，吐氣揚眉。

廿四孝丈夫兼爸爸

陳展鵬於2017年以1,280萬購入將軍澳日出康城晉海一個700呎3房高層單位，當時以母親的名義購入，至翌年與單文柔結婚，成為兩人愛巢。

二人婚後誕下愛女小豬比（Quinta），榮升為廿四孝爸爸的他經常放閃妻女幸福照，走過人生起跌，至擁幸福家庭，成就得來不易。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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