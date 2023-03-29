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【死因研訊】安達臣道地盤冧天秤釀3死　死因研訊最快年底或明年初召開

社會 13:05 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

死者許文明的遺孀（右）今出席內庭聆訊。（陳曉欣攝）

2022年9月，秀茂坪安達臣道地盤發生奪命工業意外，天秤突然塌下擊中貨櫃辦公室，導致3死6傷。死因庭將就3宗死亡事件一併召開死因研訊，今（29日）進行內庭研訊前檢討，3名死者的家屬今均有出席聆訊。根據死因裁判官頒下的紀要簡述，警方料於6月底可向死因裁判官呈交調查報告，死因研訊料於2023年12月底或2024年初進行。

3名死者為潘浩鈺（終年22歲）、許文明（終年41歲）及徐學培（終年25歲）。事發於2022年9月7日，秀茂坪安達臣道房協地盤1個重65噸的天秤倒塌，壓中貨櫃辦公室，造成3人死亡。

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死因庭今作內庭研訊前檢討，根據死因裁判官頒下的書面紀要簡述，死因裁判官已於2022年9月向警方下達指示調查3宗死亡事件，警方目前仍未提交完整調查報告。據了解，警方初步完成搜證，但基於涉及逾8,000頁文件，警方需時整理及研究相關證供，料於2023年6月底可向死因裁判官交報告，稍後將召開第2次研訊前檢討。

死因裁判官預計，死因研訊最快將於2023年底或 2024年初召開，3宗事件將一併處理。

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記者：陳曉欣

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