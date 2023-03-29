【後悔莫及】女友吵架離家出走後狂發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘

四川一對情侶因瑣事爭執，女方離家出走並投宿朋友家中，期間多次向男友傳送求救訊息，讓正在氣頭上的男方以為女友在整蠱他，沒多加理會。豈料幾天後警方找上門，告知其女友遭人性侵殺害，男子為此後悔莫及。

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綜合内地媒體報道，26歲李姓女子與男友爭執後，一怒之下離開彭姓男友家，隨即聯絡友人，並投宿到朋友家中，途中遭一名張姓男子盯上且跟蹤。李女未察覺，被歹徒發現朋友住處，歹徒一等到李女朋友離開，就馬上用按門鈴方式闖入犯案。

當時與朋友飲酒的彭男，雖不斷收到女友發來的求救訊息，但以為是對方在開玩笑而沒理會，直到警方上門，才驚悉知女友已不在人世。

▲ 遇到女子（網上圖片）

警方告訴彭男，他們從李女手機中的訊息大致確認其身分，並告訴彭男，歹徒疑似在性侵時見有人反抗，因此惱羞殺害李女，目前已將張男逮捕歸案。具體死因仍需進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣