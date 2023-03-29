【中學謝師宴】復辦謝師宴收$1000元缺席$400　港媽斥不合理︰有乜渠道投訴

▲ 疫後中學復辦謝師宴，出席收千元，而缺席也要付數百，有家長認為不合理。

現時疫情復常，不少中學都復辦謝師宴，過往一直有網民討論謝師宴的收費，應充分考慮聚餐目的及學生負擔能力，以免活動變質。網上就曾流傳學校通告，通知學生繳付近千元參加謝師宴，惟不出席仍需繳付$350。近日，亦有港媽在網上發帖，出席學生付$1000，而不參加也要付$400，該港媽對於收費大感不滿，想就此投訴。

質疑謝師宴意義變質

中學謝師宴是不少人集體回憶，重點是尊師重道，以聚餐形式多謝老師，可是以一般花費數百甚至上千元，致近年出現不少有關謝師宴的爭議，質疑意義變質，像謝師只是其次，有斂財之嫌，因為不參加的學生也需支付部分費用，形成不公，亦為家境不富裕的家庭增壓力，值得讓人反思謝師宴的真正目的。

近日有名港媽在網上發帖，大呻仔女中學舉行謝師宴，不滿收費，參加者需付$1000、不參加付$400，不理解為何不出席也要付數百元，問及網民如何去反映或有甚麼渠道去投訴。

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帖文掀起網民熱議，意見兩極，一邊是認為謝師宴是傳統，收費一般數百元起跳，學生會盛裝打扮，跟同屆畢業同學與老師到酒店食大餐，亦會送禮物予老師表達心意，收費數百元合理，而不出席也要夾錢請老師食飯及禮物錢，見怪不怪。網民建議港媽在投訴前想清楚，「一世人一次也要讓小朋友參加」，最重要是問問孩子意向，「佢想唔想去先，如果佢同老師同學好好感情，作為家長咁搞一搞，可能會令佢失去好多嘢」。

網民意見兩極

謝師宴如同出席結婚飲宴，網民指出$1000跟$400就是「去飲嘅價錢同唔去價錢」。網民認為「謝師等如多謝老師多年教導，唔去俾$400，就係感謝老師多年教導，請老師食一餐晚飯，係禮貌」，「20年前我謝師宴去要俾$800，唔去都$300，因為要夾錢請老師同埋整紀念品俾老師同學」。

另一方面，有網民一直對此「傳統」認為不合理，「全香港中學都係，仲要買衫化妝set頭，其實解決唔到」、「老師冇收人工白教㗎？尊重老師係用錢去計？」。

有家長網民設身處地去想，謝師宴始終是一個回憶，會給$1000讓子女出席，但有人不想出席會尊重，家家有本難念的經，又或他人子女在校受到不公平的待遇等。$1000對於基層家庭來說是不少的數目，如真的想表示尊師，用心意卡代替有何不可。

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責任編輯︰王明芳