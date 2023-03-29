【網絡熱話】好心港女幫視障男帶路　突遭要求入殘廁「幫下手」網民質疑有古怪

▲ 好心港女幫視障男帶路，突遭要求入殘廁「幫下手」，網民質疑有古怪。

幫人時要保護好自己。近日有女網民分享一段助人經歷，指在青衣城商場遇到1名視障男子，請求帶路前往餐廳，期間男子表示要去廁所，並提出要使用殘疾人士洗手間，而樓主在門外等候時，對方突然開門，要求「入嚟幫下手」，樓主即時拒絕，但事後認為有可疑，提醒大家幫人時要小心。

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該名女網民於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指周一（27日）傍晚6時許，在青衣城2期遇到一名年約30多歲、戴墨鏡並持白手杖的視障男子，對方請求幫忙帶路到一間餐廳，不過「行唔夠2步」，男子表示想去廁所，並主動提出「要去殘廁」。

樓主遂帶男子到去殘廁，然後在門外等候，期間聽男子開水龍頭的聲音，約1分鐘後，男子突然開門並稱，「呢度無分男女，不如妳入嚟幫下我手」，樓主隨即禮貌拒絕「有需要我搵男士幫你」，對方聽罷表示「咁唔使喇」。

男子去過廁所後，讓樓主繼續帶路，期間樓主詢問他是否居住青衣，對方回答自己住大埔，稱「今日嚟青衣跑步，唔熟青衣啲路」。到達餐廳後，樓主告訴男子有大量顧客輪候，對方說「唔緊要 ，我呢啲有優先㗎」，走到收銀處時，男子熟練地向職員表示「1位唔該」。

事主憶述，男子當時「一句唔該晒 ，byebye都無同我講，我唯有就講咗聲，我走喇，你小心啲喇」，便離去。

她又在帖文中表示，「雖然幫得佢 ，都信佢係視障，唔應該諗咁多嘢，但佢要求一個女仔入殘廁幫佢手嘅過程，事後我真係覺得好可疑」，又提醒「女士注意，幫人都真係小心啲」。

帖文引起網民熱議，不少人都認為「有可疑」，又指幸好樓主醒目拒絕，建議如遇到同類情況，應尋求商場職員協助，「視障人士山長水遠過嚟仲跑步...呢個劇情唔得啦」、「叫你帶佢去廁所時，就應該搵個商場男性職員幫佢啦」、「你太善良了，而家社會，防人之心不可無」、「呢幾日天氣唔好，仲要由大埔嚟青衣跑步，好像唔太纙輯性」。

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責任編輯：羅嘉欣