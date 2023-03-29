【男人最痛】因水電費爭執不堪被叫「執包袱走」　單親媽狠捏業主睾丸劇痛亡

▲ 因水電費爭執單親媽不堪被叫「執包袱走」，狠捏業主睾丸劇痛亡。

睾丸受傷，原來竟可致命！尼日利亞有一名業主疑因水電費問題與一名單親媽媽的租戶起爭執，據了解，後者一氣之下，用手大力將他的「春袋」狠捏，最終導致業主休克死亡。事發後，被捕的單親媽媽否認罪行，強調一切均是房東家人編出來的故事！

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據外國傳媒報導，50歲的男業主Monday Oladele 於本月11日身故，當時他的家人向當地警方聲稱是因為33歲的單親媽媽 Ossai 用手大力狠捏男業主的睾丸所致，令他痛極休克死亡。不過，Ossai事後卻否認指控，並指雖然與業主真的有發生衝突，但當業主倒下昏迷時，她正在忙於與他的妻子打交，強調「我知道自己沒有殺他。」

作為兩孩的單親媽媽Ossai事後向傳媒表示，自租屋後，便已經因為日久失修的水管問題與業主夫婦鬧不快，至於今次衝突導火線則因為對方上門要求自己需繳交高昂的水電費，她覺得不合理，於是與他們爭拗。50歲的男業主當時更氣憤斥：「如果不願俾水電費，便要執包袱走人。」；業主太太此時則火上加油怒罵她為「妓女」，雙方隨即爆發肢體衝突。

Ossai事後遭警方逮捕，並落案控告殺人罪。但她堅稱沒有捏住業主的睪丸，「我要怎麼摸到他的下體？如果我這樣做了，為甚麼沒人阻止我？這根本就是編造出來的故事。」警方表示，將進一步調查此案。

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責任編輯：羅嘉欣