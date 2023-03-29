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【航空業復甦】HK Express 4.2啟用新A321neo客機   料夏季每周航班量超疫情前票價有望回落

社會 13:15 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

HK Express未來2年接收16架空中巴士A321neo客機，首架將於4月2日啟用。（陳國峰攝）

HK Express未來2年接收16架空中巴士A321neo客機，首架將於4月2日啟用，由香港飛泰國。新客機可容納236名乘客，較目前運作的客機多6個座位，是空中巴士A320客機機隊中最長機身的型號。

HK Express主席林紹波對本地航空業前景感樂觀，預計今年收益超越2019年；營運的航點將由約20個，今年底增至30個，將開拓內地更多市場。

HK Express行政總裁吳潔文表示，國際旅遊需求保持旺盛，預計數星期後每周將營運超過400班航班，至夏季將超越疫情前的水平，達到每周五百多航班。指員工數目已回復疫情前水平，為應付未來需求，將再增聘180名機師及300位機艙服務員。

新客機配備最新引擎設計，每個座位平均減省耗油量達20%；提供更寬敞的機艙走廊和更大的艙頂置物櫃，儲物空間的容量較之前大增37%。18吋寬的座椅重量較輕、少於9公斤，採用符合人體工學的靠背和整合式頭枕，靠背上的桌子新設放置平板電腦的支架。

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記者：陳麗娜

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