【無牌販賣】九旬老婦持牌賣栗子稱如廁由雜工看檔　雜工認無牌販賣罰款2,600元

▲ 九旬老婦陳德政（左）及被告庄劍彬（右）。梁錦麟攝

九旬老婦稱於長沙灣港鐵站一出口擺檔賣栗子期間前往洗手間，托男雜工替她看管栗子車，其間遭食環署職員票控及沒收栗子車。涉案男雜工今（29日）於九龍城裁判法院承認沒有牌照而販賣等3項傳票控罪，被判罰款共2,600元，暫委裁判官另批准控方申請將涉案金屬車、火水爐等扣押品交還老婦。老婦於庭外表示，她與男雜工並非親屬關係，她是經「拍檔」介紹下替自己看管栗子車。

男被告庄劍彬，今承認1項在公眾地方造成阻礙罪、1項沒有牌照而販賣罪及1項沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱罪，事發於2023年3月6日。

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控方於庭上申請將涉案金屬車、磅、火水爐等扣押品交還予物主陳德政，被告未有反對控方申請。被告自行求情時指，現時擔任雜工，收入多少則視乎情況，若有工作時月入約萬多元。

暫委裁判官判刑時指，考慮被告背景及案情後，就在公眾地方造成阻礙罪判罰1,500元、沒有牌照而販賣罪判罰400元、沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱罪判罰700元，合共判罰2,600元，另批准將涉案扣押品交還物主。

栗子車的物主、九旬老婦陳德政今亦到庭旁聽，她於庭外表示，與被告並非親屬關係，被告是經「拍檔」介紹下替她看管栗子車。陳指持有小販牌照，事發時因前往洗手間，而將栗子車交由沒有持牌的被告看管，「無諗過一返嚟就俾人告」。

陳擔心未能取回涉案栗子車，又指「今次認罪之後唔知會唔會一行開就俾人告」，要視乎情況考慮會否作出上訴。

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記者：梁錦麟