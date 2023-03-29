  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 13:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牌販賣】九旬老婦持牌賣栗子稱如廁由雜工看檔　雜工認無牌販賣罰款2,600元

社會 13:18 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

九旬老婦陳德政（左）及被告庄劍彬（右）。梁錦麟攝

九旬老婦稱於長沙灣港鐵站一出口擺檔賣栗子期間前往洗手間，托男雜工替她看管栗子車，其間遭食環署職員票控及沒收栗子車。涉案男雜工今（29日）於九龍城裁判法院承認沒有牌照而販賣等3項傳票控罪，被判罰款共2,600元，暫委裁判官另批准控方申請將涉案金屬車、火水爐等扣押品交還老婦。老婦於庭外表示，她與男雜工並非親屬關係，她是經「拍檔」介紹下替自己看管栗子車。

男被告庄劍彬，今承認1項在公眾地方造成阻礙罪、1項沒有牌照而販賣罪及1項沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱罪，事發於2023年3月6日。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

控方於庭上申請將涉案金屬車、磅、火水爐等扣押品交還予物主陳德政，被告未有反對控方申請。被告自行求情時指，現時擔任雜工，收入多少則視乎情況，若有工作時月入約萬多元。

暫委裁判官判刑時指，考慮被告背景及案情後，就在公眾地方造成阻礙罪判罰1,500元、沒有牌照而販賣罪判罰400元、沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱罪判罰700元，合共判罰2,600元，另批准將涉案扣押品交還物主。

栗子車的物主、九旬老婦陳德政今亦到庭旁聽，她於庭外表示，與被告並非親屬關係，被告是經「拍檔」介紹下替她看管栗子車。陳指持有小販牌照，事發時因前往洗手間，而將栗子車交由沒有持牌的被告看管，「無諗過一返嚟就俾人告」。

陳擔心未能取回涉案栗子車，又指「今次認罪之後唔知會唔會一行開就俾人告」，要視乎情況考慮會否作出上訴。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【北角斬人】英皇道男子北角城中心遇襲　負傷後自行往私家醫院求救
今日 11:01
【北角斬人】英皇道男子北角城中心遇襲　負傷後自行往私家醫院求救
【個人私隱】300地產代理參加網上講座　提升對「起底」罪行的認識
今日 12:24
【個人私隱】300地產代理參加網上講座　提升對「起底」罪行的認識
【入稟追債】被指借貸未清還　教育家陸趙鈞鴻被入稟追逾1217萬
今日 12:57
【入稟追債】被指借貸未清還　教育家陸趙鈞鴻被入稟追逾1217萬

你可能感興趣

【北角斬人】英皇道男子北角城中心遇襲　負傷後自行往私家醫院求救
今日 11:01
【北角斬人】英皇道男子北角城中心遇襲　負傷後自行往私家醫院求救
【個人私隱】300地產代理參加網上講座　提升對「起底」罪行的認識
今日 12:24
【個人私隱】300地產代理參加網上講座　提升對「起底」罪行的認識
【入稟追債】被指借貸未清還　教育家陸趙鈞鴻被入稟追逾1217萬
今日 12:57
【入稟追債】被指借貸未清還　教育家陸趙鈞鴻被入稟追逾1217萬
罪案 港鐵 長沙灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望
09:47 2023/03/28
【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望