【台灣消費券2023】台南4間熱親子民宿　童話主題房間+好玩樹屋滑梯【內附連結】

▲ 「仙杜瑞拉」主題房。（築樂窩台南民宿官網圖片）

台灣開關之餘適逢香港復活節長連假，加上台灣政府擬將於 4 月 16 日向到訪台灣的自由行旅客派發 5,000 元新台幣消費金，相信大多數香港人會選擇台灣為旅遊地點，把握優惠與家人齊齊享受久違的海外假期！以下精選4間台南大熱親子民宿，小朋友住得開心，大人自然滿足又放心！

1. 築樂窩台南民宿

一進入築樂窩民宿，就可以看見一大片黑板，讓小朋友盡情發揮創意和畫畫天份！民宿每間房都有不同主題，其中最受歡迎的是「金銀島」以及「仙杜瑞拉」主題房，以海盜船和灰姑娘馬車作為主要風格設計，並將佈置結合床鋪，打造出娛樂與休憩兼具的兒童樂園。房間內也都有親子民宿必備的滑梯以及安全防撞條，在玩樂的同時也細心照顧到小朋友的安全。

地址：台南市中西區友愛街261號

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2. Yo Trip 友趣親子民宿

友趣親子民宿主打全棟親子房，每間房均有兒童滑梯，足不出戶已可讓小朋友玩得不亦樂乎。二樓的友樹屋更是小朋友至愛！民宿主人將房間變為夢幻樹屋，爬上跳落的快感絕對能讓最有精力的小朋友放晒電！房間床舖為上下舖，讓爸媽們也可以享受自己的獨立小空間，相當貼心。撇開房間，民宿大廳的兒童遊樂區同樣出色，琳瑯滿目的玩具擺滿整廳，足以讓小朋友樂而忘返，大人們則可以在一旁的親子咖啡廚房區享受悠閒時光。

▲ 房間相當大，大人小孩都能好好休息。（Yo Trip 友趣親子民宿官網圖片）

地址：台南市中西區友愛街322號

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3. 綠竹弄民宿

綠竹弄民宿位於鄉村小弄間，環境優美也不吵嘈，是想好好放鬆的旅客最佳的選擇。客廳擺有許多遊樂設施，像彈珠台、碰碰車等，不用出門就可以享受這些刺激的小遊戲。這家民宿以「樹屋滑梯四人房」最受小朋友喜愛，一進門就能看見高聳的樹木佈景，床鋪也放置在樹洞中，完全滿足小朋友睡在樹洞中的幻想。同樣高口碑的就是「聲控劇院房」，房間內的設施大部分都可以用聲控控制，還有提供投影機，直接將房間變成豪華大劇院，陽台還設有兒童戲水池，即使復活節錯過了，暑假再來必定更痛快！

地址：台南市歸仁區成功九街232號

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4. 太陽慢慢走

太陽慢慢走雖然沒有太多的兒童玩樂設施，但每間房都有可愛溫馨的插畫，其中「雲朵房」的小帳篷不單是小女生的夢想，大概也擊中媽媽們的少女心。最令人喜出望外的是，民宿中有位小小貓管家，愛貓一族就可以瘋狂打卡撩貓。整家民宿瀰漫溫馨可愛的氣氛，非常適合作為親子、閏密之旅的住宿。

▲ 太陽慢慢走的少女風房間。（太陽慢慢走官網圖片）

地址：台南市中西區大埔街89巷35號

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記者：王嵐