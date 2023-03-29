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【網絡熱話】打工10年5間公司全執笠 金融界黑仔王嚇人CV曝光

健康 16:29 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

黑仔王被記者公開履歷後，拒絕受訪及要求對方將身份保密。

一命二運三風水，有些人真是很「黑仔」，事業一波三折，不過做邊間公司死邊間，黑氣一定要好重至得！近日跨國求職網站領英（LinkedIn）出現一份「嚇人」履歷，令網民們都嘖嘖稱奇，皆因一位金融界人會計員，由2012年開始起任職過5間公司，分別為矽谷新創公司Theranos、全球共享辦公室龍頭WeWork、加密貨幣平台FTX，美國矽谷銀行（SVB）及近日陷入金融危機的瑞信，不是爆煲就是執笠收場，黑仔王做嗰間死嗰間，不愧為「職場劏豬凳」。

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彭博記者Trung Phan近日在Twitter發表了一份嚇人的「黑仔履歷」，履歷顯示這位會計從業員從2012年開始，先後入職各大金融機構，包括Theranos、WeWork、FTX、矽谷銀行（SVB）及瑞信，不過這幾間公司已先後倒閉或被收購，有些老闆更捲入欺詐罪官司，而他在瑞信只上班一個月就出事，隨時冇得撈。

黑仔王被記者公開履歷後，拒絕受訪及要求對方將身份保密。

黑仔王在多間大公司做會計經理。

Trung Phan感慨求職者的職場生涯勁黑仔，不過他在網上貼上兩人的訊息對話，黑仔王拒絕他接受訪問外，還要求他不要將其身份暴露。Trung Phan慨嘆對方很不幸，而網民亦紛紛留言鼓勵他振作，但亦有口痕友話︰「邊個老闆敢用佢」、「拜託唔好去瑞銀」。

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